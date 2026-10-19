उत्तराखंड के टिहरी जिले में आयोजित एक सांस्कृतिक संध्या में प्रख्यात पंजाबी गायक दलेर मेंहदी की प्रस्तुति के दौरान विवाद हो गया। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्टेज पर आकर नाराजगी जताई।

जब दलेर मेहंदी गा रहे थे तभी उनियाल मंच पर आ गए। बताया जा रहा है कि परफॉरमेंस के दौरान गायक को नशे की हालत में देखकर मंत्री ने हस्तक्षेप किया।

क्या है यह पूरा मामला?

नरेंद्रनगर क्षेत्र में ऐतिहासिक सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में रविवार रात को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में दलेर मेंहदी प्रस्तुति दे रहे थे। इस दौरान उनके लाइव गायन और बैकग्राउंड साउंड ट्रैक में अलग-अलग आवाजें आने लगीं। इसे लेकर दर्शक हंगामा करने लगे।

हंगामे के बीच स्थानीय विधायक और वन एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर पहुंचे और गायक से कहा कि इतना पैसा देकर उन्हें बुलाया गया है। मंत्री ने कहा कि हमने आपको इसलिए बुलाया कि हमारे लोगों का मनोरंजन हो सके और आप यहां बेवकूफ बना रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यह बहुत ही गलत बात है।

सुबोध उनियाल ने नवरात्र के धार्मिक आयोजन का जिक्र करते हुए कार्यक्रम की मर्यादा बनाए रखने पर भी जोर दिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

उनियाल ने कहा, “आपसे बोला तो जा नहीं रहा, आप गाना क्या गाएंगे।” इस दौरान मंच पर कुछ देर के लिए असहज स्थिति बन गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

कुंजापुरी मेला धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रमुख आयोजन है, इसलिए लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और धार्मिक आयोजन की गरिमा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। दलेर मेहंदी के शराब के नशे में होने संबंधी आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई है।

नरेंद्र नगर के उप-जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल ने कहा कि दलेर मेंहदी ने मेले में अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि कुछ रोक के बाद कार्यक्रम निर्धारित समय पर हुआ।

यह घटना उत्तराखंड और इसके बाहर भी चर्चा का विषय बन गई है। कई लोगों ने मंत्री के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान मर्यादा बनाए रखना जरूरी था। दलेर मेहंदी भारत के लोकप्रिय पंजाबी पॉप गायकों में से एक हैं। उनके हिट गानों में ‘बोलो ता रा रा’, ‘तुनक तुनक तुन’, ‘हो जाएगी बल्ले बल्ले’ आदि हैं।

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