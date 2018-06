नौ साल के एक बच्चा का फोटो गुरुवार (21 जून) को सोशल मीडिया पर छाया रहा। वजह- तस्वीर में उसने लिपस्टिक लगा रखी थी। ट्रोल करते हुए कुछ लोगों ने उसे लिपस्टिक लगाने के लिए धमकियां भी दीं। ऐसे में उसके बड़े भाई-बहन उसके सपोर्ट में उतर आए और उन्होंने भी हल्के लाल रंग लिपस्टिक लगाकर तस्वीर टि्वटर पर पोस्ट की।

लिपस्टिक लगाने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। दीक्षा बिजलानी ने टि्वटर पर इस मामले पर कुछ पोस्ट किए, जिसने खुद को उस बच्चे का कजिन बताया था। दीक्षा ने कहा, “उनके कजिन को लड़कियों की चीजें बहुत पंसद आती हैं। चाहे नाखूनी लगाना हो या होम साइंस पढ़ना। हाल ही में जब उसने लिपस्टिक लगाई, तो लोग उसे धमकाने लगे। कुछ ने उसका मजाक बनाया, जबकि कई ने उसका अपमान किया। ऐसे में वह चेहरा छिपाने के लिए पर्दों और बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया।”

So he hid behind the curtain & under the bed, shielding his lipcoloured face from the camera & from his mom. Somehow it is always the moms that feel most “embarassed” with their masculine, hardy sons trying makeup. Or anything feminine. (2/n) — Diksha Bijlani (@BijlaniDiksha) June 18, 2018

घर के सभी बड़े भाई-बहन (कजिन) इस बाबत एकजुट हुए और उन्होंने लिपस्टिक लगाकर फोटो खींची। बाद में उन्होंने उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। दीक्षा के मुताबिक, “उसने (बच्चे) ने जब मेरे भाई को भी लिपस्टिक लगाए हुए देखा, तब उसे थोड़ा अच्छा लगा।”

My brother gave up any toxic masculinity & complied to influence Little Cuz. Little Cuz came out & smiled comfortable in his skin.

So important to realise that we owe the responsibility of giving every younger kid a safe space to embrace his place within the gender spectrum(4/n) pic.twitter.com/d9ffsJbsTa — Diksha Bijlani (@BijlaniDiksha) June 18, 2018

दीक्षा और उसके भाई-बहनों के ये लिपस्टिक वाले फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। तकरीबन चार हजार से अधिक लोगों ने उन्हें लाइक किया, जबकि सैकड़ों बार उन्हें रीट्वीट किया गया। नतीजा यह हुआ कि जो बच्चा अपना फोटो वायरल होने और उन पर लोगों के भद्दे कमेंट्स आने को लेकर रूठा था। घर में मां और कैमरे से मुंह छिपाकर बिस्तर के नीचे घुसा था, वह कैमरे के सामने फिर से खिलखिला कर आया।

So important to tell little kids gender is a spectrum, a repertoire of places they can visit w/o losing their identity. I hope all of us tell kids we know that they are valid, they are accepted, & they are beautiful today. I hope we don’t become the bullies we warn them of. (5/5) — Diksha Bijlani (@BijlaniDiksha) June 18, 2018

दीक्षा आगे बोलीं, “उम्मीद है लोग अपने बच्चों को बताएंगे कि वे सभी जैसे हैं, अच्छे हैं। वे सुंदर हैं। आशा करती हूं कि आगे हम इस तरह बच्चों को धमकाएं या बुरा-भला न कहें।” बच्चे के लिपस्टिक लगाने का यह मामला फोटो के जरिए इतना वायरल हुआ कि लोगों ने इस पर खूब बच्चे के भाई-बहनों की तारीफ की। देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं-

