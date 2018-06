अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वीआईपी हस्तियों ने योग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ”करो योग, रहो निरोग” यानी एक सामान्य जिज्ञासु के लिए यह अत्यंत भारत की ये पुरातन विधा अत्यंत उपयुक्त है। योग दिवस के दौरान सबकुछ तो ठीक रहा लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा का पात्र बन गये। दरअसल सीएम ने योग दिवस के मौके पर भगवा रंग की एक टी शर्ट पहन रखी थी। सोशल मीडिया के धुरंधरों ने इस टी शर्ट के ब्रांड की तुरंत पहचान कर ली और ट्विटर पर प्रतिक्रिया देने लगे। सीएम के टी शर्ट पर इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब लिवरपूल का लोगो बना हुआ था। बस क्या था थोड़ी ही देर में ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बौछार हो गई। यूजर्स मजे लेते हुए पूछ रहे थे कि क्या सीएम लिवरपूल फैन क्लब में शामिल हो गये हैं।

Uttar Pradesh Chief Minister Mr.Yogi Adityanath is a Liverpool supporter. May be this is the reason for his bold decisions in the state. #YogiAdityanath #UttarPradesh #football #humour pic.twitter.com/7JzOPSJV2W — SAI SANDEEP (@SaiSandeep19971) June 21, 2018

Yogi adityanath for Liverpool season ticket. pic.twitter.com/izVWhKAA5v — Bechain Aatma (@peace_kudos) June 21, 2018

इसे देखते हुए साई संदीप नाम के यूजर ने योग करते उनकी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, “उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिवरपूल के सपोर्टर हैं, शायद यही वजह है कि वह राज्य में बोल्ड फैसले लेते हैं।” एक यूजर ने लिखा, “लिवरपूल के टिकट के लिए सीएम कोशिश कर रहे हैं।” एक यूजर ने लिखा, “योगी लिवरपूल के जर्सी में योगा कर रहे हैं।” एक यूजर ने राय दी, “सर कभी नीदरलैंड्स का भी ट्राई करो।” एक यूजर ने लिखा, “लिवरपूल क्लब को आज एक नया मेंबर मिला है।” निखिल नाज ने लिखा, “शर्त लगाइए ये राइट विंग से खेलते हैं।” आदित्य नाम के यूजर ने लिखा, “लिवरपूर ने अपना नया अंबेसडर नियुक्त किया है।” क्या ये सच है योगी लिवरपूल के फैन हो गये हैं।

Sir kabhi Netherlands ka bhi try karlo — akshay (@nirwaan_007) June 21, 2018

Liverpool t-shirt… nice! Bet he plays on the right-wing.#YogiAdityanath pic.twitter.com/PpO6yNYteh — Nikhil Naz (@NikhilNaz) June 21, 2018

दरअसल आमतौर पर भगवा कुर्ता पहनने वाले योगी का योग दिवस के मौके पर टी-शर्ट पहने नजर आना कई लोगों को चौका गया। टी-शर्ट का रंग भी सबसे अलग भगवा था। योगी के साथ योग कर रहे राजनाथ सिंह और राम नाईक ने सफेद रंग की योग दिवस लिखी हुई टी-शर्ट पहन रखी थी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App