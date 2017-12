हाथ में हाथ डाले नजर आए योगी आदित्यनाथ और आजम खान, लोग बोले- सब मिले हुए हैं

उत्तर प्रदेश में गुरुवार को एक दुर्लभ वाकया देखने को मिला। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा नेता आजम खान एक साथ नजर आए। दोनों एक-दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए थे। बातचीत के दौरान योगी और आजम ने आपस में मजाक भी किया और फोटो भी खिंचाया। मीडिया में उनका यह फोटो आने के बाद सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल होने लगा। लोगों ने इस पर कहा कि सब मिले हुए हैं। वहीं, एक यूजर ने लिखा कि दोनों राजनीतिक शख्सियतों की साथ में तस्वीर देखकर उन्हें फिल्मी गीत याद आ गया। हुआ यूं कि लखनऊ स्थित यूपी विधानसभा में गुरुवार को सत्र चल रहा था। सीएम योगी इसमें अपने काफिले के साथ पहुंचे। साथ में आजम भी उनके साथ बातचीत करते हुए आए। दोनों शख्सियतों ने हंसी-मजाक किया। बाद में मीडिया के आग्रह पर साथ में फोटो भी खिंचाया। यह मामला सत्र से पहले का था।

Photo of the Day comes from Uttar Pradesh… CM Yogi with SP leader Azam Khan … !!! pic.twitter.com/gKucaA177h

