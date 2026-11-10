डेटिंग ऐप का ट्रेंड बहुत ज्यादा चलन में है, घंटों स्वाइप करने और एक साथ कई लोगों से बातचीत करने के बावजूद सही पार्टनर नहीं मिलने की समस्या डेटिंग ऐप और मैट्रिमोनियल ऐप पर आम होती जा रही है। इसके अलावा इन एप्लीकेशन पर फर्जीवाड़ा भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन चीन में इस समस्या का समाधान निकाल लिया है।

दरअसल, चीन के एक स्टार्टअप ने अनोखा बिजनेस मॉडल पेश किया है। यह AI आधारित डेटिंग ऐप यूजर्स से सालाना करीब 28 हजार रुपये की फीस लेता है और दावा करता है कि अगर तीन साल के भीतर यूजर की शादी नहीं हुई तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी।

सीरियस रिश्तों का मिलान कराना है उद्देश्य

इस स्टार्टअप की एक खास बात यह भी है कि यह ऐप एक समय में सिर्फ एक व्यक्ति से ही आपका मैच कराएगा ताकि यूजर्स का ध्यान सिर्फ एक ही रिश्ते पर केंद्रीत रहे। चीन के इस स्टार्टअप का नाम ‘लियांगपेई AI’ (Liangpei AI) है। इसका मकसद पारंपरिक डेटिंग ऐप्स के मुकाबले टाइम पास न करके गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों का मिलान कराना है।

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कई लोगों से बातचीत का नहीं मिलेगा ऑप्शन

कंपनी का मानना है कि डेटिंग ऐप्स पर एक साथ कई लोगों से बातचीत करने और लगातार नए विकल्प तलाशने की वजह से लोग सही रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पाते। इसी समस्या को देखते हुए कंपनी ने वन-ऑन-वन मैचमेकिंग का मॉडल अपनाया है।

28 हजार रुपये सालाना है फीस

इस ऐप को यूज करने की सालाना फीस लगेगी जो भारतीय राशि में करीब 28,155 रुपये है। कंपनी यूजर्स को भरोसा देती है कि यदि वे तीन साल के भीतर शादी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें पूरी मेंबरशिप फीस वापस मिल जाएगी। इस ऑफर के जरिए कंपनी यूजर्स को लंबे समय तक प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

कैसे काम करेगा यह ऐप?

लियांगपेई AI की शुरुआत मूनशॉट AI (Kimi) में AI सर्च टेक्नोलॉजी के पूर्व प्रमुख रहे जेग शिनक्सुन ने की है। यह एक AI आधारित मैचमेकिंग एप्लिकेशन है, जिसमें यूजर को सबसे पहले करीब 20 मिनट तक AI के साथ बातचीत करनी होती है। इस बातचीत के आधार पर ऐप यूजर की विस्तृत प्रोफाइल तैयार होगी। इस प्रोफाइल में परिवार की पृष्ठभूमि, शिक्षा, करियर, रुचियां, व्यक्तित्व, रहन-सहन और जीवनशैली से जुड़ी जानकारियां शामिल होती हैं। इसके अलावा यूजर अपने भावी पार्टनर से क्या उम्मीद रखता है, इसका भी आकलन किया जाता है।

इन जानकारियों के आधार पर AI यूजर के लिए उपयुक्त पार्टनर तलाशने में मदद करता है। इसका उद्देश्य सिर्फ पसंद और तस्वीरों के आधार पर मैच कराने के बजाय दोनों लोगों की सोच, जीवनशैली और भविष्य की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना है।

एक ही रिश्ते का हो पाएगा मिलान

इस ऐप की यही खासियत है कि आप एक से ज्यादा रिश्ते के लिए लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। एक मैचिंग होने के बाद आप किसी और मैचिंग के लिए ट्राई नहीं कर सकते। जब तक मौजूदा बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक यूजर को दूसरे मैच का विकल्प नहीं दिया जाता।

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स्टार्टअप के संस्थापक ज़ेंग शिनक्सुन ने ‘सिक्स्थ टोन’ से बातचीत में कहा कि वन-ऑन-वन बातचीत से दोनों लोगों को रिश्ता बनाने के लिए ज्यादा समय और मेहनत लगाने का मौका मिलता है। उनके मुताबिक, भले ही बातचीत के बाद रिश्ता आगे न बढ़े, लेकिन कम से कम दोनों पक्षों को एक-दूसरे को समझने और वास्तविक बातचीत के बाद फैसला लेने का अवसर मिलता है।

35 हजार से ज्यादा अधिक लोगों ने किया रजिस्ट्रेशन

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, लियांगपेई AI के प्लेटफॉर्म पर 35 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। कंपनी की कन्वर्जन रेट करीब 9 प्रतिशत बताई गई है। इसके अलावा स्टार्टअप को एंजल फंडिंग के तौर पर 15 मिलियन युआन यानी करीब 21.11 करोड़ रुपये की राशि मिली है। कंपनी का यह बिजनेस मॉडल ऐसे समय में आया है, जब दुनियाभर में डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर यूजर्स के बीच थकान और निराशा की चर्चा बढ़ रही है।

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