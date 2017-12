दिल्ली के ट्रैफिक पर ट्वीट के लिए हुमा कुरैशी का मजाक बना रहा था शख्स, एक्ट्रेस ने यूं कराया चुप

बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी शुक्रवार दिल्ली में एक इवेंट के लिये आईं। इस दौरान हुमा ने दिल्ली के जाम को लेकर एक ट्वीट किया। जिसमें वो दिल्ली के जाम को लेकर भड़की हुई नजर आई। बदलापुर फिल्म में काम कर चुकीं हुमा कुरैशी ने ट्विटर पर लिखा कि दिल्ली के जाम की वजह से 15 मिनट की दूरी 45 मिनट में तय की। हुमा ने लिखा कि हमें इस समस्या का हल चाहिए। बेशक वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, ऑड ईवन हो, या एक कार से ज्यादा रखने वालों से और टैक्स वसूले। हुमा कुरैशी ने दिल्ली जाम को लेकर काफी सख्त रुख रखते हुए ये ट्वीट किया। हुमा कुरैशी के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने हुमा की सराहना की तो कुछ ने हुमा को ही आलोचना करना शुरू कर दी। एक यूजर ने हुमा को कोसते हुए कहा कि मैडम आखिरी बार आप कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठी थीं? कमी निकालना आसान है..आप एसी कार में बैठ कर कुछ भी ट्वीट करती रहती हैं।

You know you are in #NewDelhi … when u are stuck in traffic for 45 mins when your destination is just 15 mins away in the real world !! We need a solution!! better public transport?odd even? taxing people keeping more than one car ? — Huma Qureshi (@humasqureshi) December 22, 2017

With all due respect, when was the last time you used local transport buses or probably pooled in to your destination?! It's extremely convenient to comfortably sit in your AC car and pass on such tweets! — Amit Sharma (@sharma_amyth) December 23, 2017

इस शख्स के ट्वीट पर हुमा भी खामोश नहीं रहीं। उन्होंने इस यूजर के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि मैं भी सरकार से आग्रह करूंगी कि एक से अधिक कार रखने वालों से वह टैक्स वसूलना शुरू करे..और हां पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत भी सुधारे।

I am also urging the govt to start taxing car users with more than one car in order to dissuade the high no. of cars on the road .. and improve public transport https://t.co/f1fptAwGvG — Huma Qureshi (@humasqureshi) December 23, 2017

वैसे बहुत से यूजर्स ने हुमा के व्यू से सहमत होते हुए कहा कि आप सही कह रही हैं और सरकार को इस गंभीर समस्या के लिये सख्त कदम उठाने चाहिए। इसी तरह एक यूजर ने लिखा कि अगर आप बैंगलुरु आएंगी तो दिल्ली को आलोचना करना भूल जाएंगी।

Pls come to Bangalore for a day n share ur thoughts. …..waiting tick tick.. — Bewkuff (@tweeter_rd) December 23, 2017

Nothing works in Delhi. People are not nice, pollution is worse, traffic is chaotic. Manyun-solvable problems there. Maybe if people can fly. 🙂 — Rocky (@rockydh77) December 22, 2017

