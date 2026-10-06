अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस सोमवार को उस वक्त एक हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गईं जब वह हेलीकॉप्टर से उतर रही थीं। उस वक्त उनकी गोद में उनका 9 हफ्ते का बेटा भी था। घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है।

यह घटना मैरीलैंड में हुई। उषा वेंस अपने 9 हफ्ते के बेटे को गोद में लेकर हेलीकॉप्टर से उतर रही थीं। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर दो कदम रखे तो अचानक वह लड़खड़ाईं। हालांकि उन्होंने तुरंत खुद को और बच्चे को संभालते हुए अपना बैलेंस बना लिया और मुड़कर अपने पति जे.डी. वेंस की तरफ इशारा किया।

‘गनीमत यह रही कि मैं और बच्चा ठीक है’

इस घटना के दौरान वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी मदद के लिए भी आगे नहीं आए थे। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई और उषा वेंस के साथ-साथ उनका बेटा भी सही सलामत है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उषा वेंस ने तुरंत वहां मौजूद लोगों को भी संकेत दिया कि वह और उनका बच्चा ठीक हैं।

उष वेंस ने कहा- मैं ठीक हूं।

‘द आयरिश स्टार’ की रिपोर्ट के मुताबिक, संतुलन बिगड़ने के बाद उषा वेंस ने पास में मौजूद अधिकारियों से कहा कि मैं लगभग सीढ़ियों से गिर ही गई थी। उषा वेंस के लड़खड़ाने के बाद आसपास मौजूद अधिकारी तुरंत उनकी ओर नहीं बढ़े। उषा ने बाद में कहा कि मैं ठीक हूं और वह भी ठीक है।