अमेरिका में एक पिज्जा आउटलेट ने दरियादिली दिखाते हुए नोटिस चिपकाकर बेसहारा लोगों को अंदर खाने पर बुलाया। पिज्जा आउटलेट के इस काम पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। नार्थ डकोटा स्थित प्रसिद्ध अमेरिका पिज्जा चेन लिटिल सीजर के फार्गो ब्रांच ने अपने गेट पर एक नोटिस चिपकाया है। उन लोगों को पिज्जा खाने के लिए बुलाया है जो कचरे से भोजन चुनने जाते हैं। नोटिस में लिखा हुआ है, “आप एक इंसान हैं और आपकी कीमत कचड़े के ढ़ेर में पड़े हुए खाने से अधिक है। कृप्या कार्य अवधि में यहां आएं और पिज्जा खाएं। इसके लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही कोई सवाल भी नहीं पूछा जाएगा।” सवाल न पूछने की बात इसलिए लिखी गई ताकि किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़े।

पिज्जा आउटलेट द्वारा यह नोटिस तब लगाया गया, जब एक बेसहारा व्यक्ति को आउटलेट के डस्टबीन में खाना खोजते देखा गया। इसके बाद पिज्जा चेन ने यह कदम उठाया। यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिज्जा कंपनी की दरियादिली पर सोशल मीडिया यूजर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, “लिटिल सीजर ने कचरे से एक व्यक्ति को खाना तलाशते देख यह नोटिस अपने दरवाजे पर लगाया है। वाकई यह काफी अच्छा है।”

Little Caesars posts sign on the door after catching homeless man going through the trash looking for food.

एक अन्य यूजर ने लिखा, “मैं इस वजह से लिटिल सीजर को पसंद करता हूं। साथ ही मैं एसजेपीस को भी मानवता का आइना और सबसे अच्छा मानवीय व्यवहार दिखाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

As much as I love this from this @littlecaesars , I also want to thank @_SJPeace_ for always holding a mirror up to humanity and showing us the best of human behavior, and what we need to avoid to be our best. Much love. Important stuff right here, brother.

इसी तरह एक और यूजर लिखते हैं, “आज एक बार फिर से यह एहसास हुआ है कि इस दुनिया में बुरे लोगों से ज्याद अच्छे लोगों की संख्या है।”

Today’s reminder that there are more good people in the world than bad people.

Thank you for posting.

— Bill M (@realbillm) November 19, 2018