US Job Market Crisis: भारत के कई लोग अपना करियर सफल बनाने के सपने लेकर अमेरिका जाते हैं, लेकिन हर यात्रा उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। बेंगलुरू स्थित सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित आर. गोवड़ा भी अपने बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका गए थे, महीनों की तलाश के बाद भी उन्हें नहीं मिली इसके बाद वे अचानक घर वापसी करने की सोच ली और भारत आ गए।

मोहित आर. गोवड़ा अमेरिकी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की, इसके बाद भी जॉब क्राइसिस के कारण उन्हें अमेरिका में करियर सेट करने का सपना अधूरा रह गया। वीजा की सीमित समय सीमा और हाथ में कोई नौकरी का ऑफर न होने की वजह से उन्हें भारत वापस लौटने का फैसला लिया। अब यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग इस पर अपनी राय रख रहे हैं।

LinkedIn पोस्ट की चर्चा

अपने इस अनुभव पर गोवड़ा ने एक LinkedIn पोस्ट किया है, उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय बताया है। उन्होंने पोस्ट में शेयर किया है कि अपने सपने को पाने के लिए उन्होंने सालों की मेहनत की थी, अनगिनत रातें पढ़ाई में बिताई, कई त्याग किए और उन अवसरों की तैयारी की जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सैकड़ों पदों के लिए आवेदन करने, इंटरव्यू में जाने और कई कोडिंग असेसमेंट्स पूरे करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने यह नहीं सोचा कि इस तरह वे भारत लौट आएंगे, ये उनकी योजना का हिस्सा नहीं था।

गोवड़ा LinkedIn पर लिखा, “यह यात्रा आर्थिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण रही है, नौकरी की तलाश जारी रखते हुए अपनी सेविंग खत्म होते देखना मेरे जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक रहा है। ऐसे पल आए जब मैंने खुद से सवाल किया, लेकिन मैं इस चैप्टर को अपने भविष्य को परिभाषित करने नहीं देना चाहता।”

‘मैं अगले चैप्टर के लिए तैयार हूं’

स्ट्रगल करने के बदले गोवड़ा ने कहा कि अब वह एआई, मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जॉब खोज रहे हैं और उन्होंने रिक्रूटर्स और प्रोफेशनल्स से कहा कि अगर उन्हें कोई संबंधित नौकरी के अवसर पता हों तो उनसे संपर्क करें। वे कहते हैं “इस यात्रा में मेरा साथ देने वाले को धन्यवाद। मैं अगले चैप्टर के लिए तैयार हूं और मुझे उम्मीद है कि अवसर बस मेरे आस-पास ही है।

उनकी पोस्ट ने सोशल मीडिया पर कई लोगों के दिल को छू लिया, जहां यूजर्स ने उनकी खुलेपन की सराहना की। कई लोगों ने हौसला बढ़ाने वाले कमेंट्स किए। जबकि अन्य ने नौकरी के रेफरल और लीड्स शेयर किए ताकि उन्हें नौकरी मिल सके।

एक ने लिखा “सारे शुभकामनाएं!! सबके लिए शुभकामनाएं”। एक अन्य ने लिखा, “यूरोप में या अमेरिका में नौकरी की इच्छा क्यों? हमारे देश में बहुत मौके हैं। कोई अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता है जैसे मैंने किया। अब हम अस्तित्व के 50वें वर्ष में हैं। हालांकि मैंने भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से ग्रेजुएशन किया है, जो महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता तैयार करता है, मैं कभी यूएसए या यूके या उन तथाकथित उन्नत देशों में नहीं जाना चाहता था।”

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