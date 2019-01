अमेरिकी ट्रैवल ब्लॉगर कोलीन ग्रेडी ने दिसंबर 2018 में जयपुर में अपने साथ बीती एक अप्रिय घटना के बारे में ब्लॉग लिखा, जिस पर इंटरनेट यूजर्स उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि ग्रेडी ने भारत के बारे में नस्लीय और जहरीली टिप्पणी की है। दरअसल, ग्रेडी का फोन जयपुर में कहीं खो गया था और बाद में किसी शख्स ने उन्हें यह लौटा दिया था। इस पर ग्रेडी ने जो कमेंट्स किए उससे लगता है कि उन्होंने भारत और जयपुर का मजाक उड़ाया और नस्लीय टिप्पणी की। ब्लॉगर ने एक जगह भारत को सबसे गरीब देश और जयपुर को पूरे भारत में से सबसे जालसाज पर्यटन स्थलों में से एक बताया। ग्रेडी ने ब्लॉग में एक जगह लिखा, ”मैं हताश हो गई थी। इस देश में कुछ लोग पूरी जिंदगी में जितना कमाते होंगे उससे भी ज्यादा उस सेल फोन की कीमत है। फोन लॉक्ड था और अगर आपके पास ऑईफोन एक्स नहीं है को तो इसे चलाना बहुत जटिल है। इसलिए अगर कोई इसे पा लेता है तो संभवत: उन्हें पता लगेगा कि उसके साथ करना क्या है या उसक्री स्क्रीन के साथ भी काम कैसे करते हैं।

लेकिन डेढ़ घंटे बाद किसी ने मेरे फोन से मुझे कॉल की। हम एक अंधेरी गली में एक अजनबी से मिलने के लिए फिर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ से होते हुए गए (इस दौरान मैं सोच रही थी क्या मुझे अपनी छड़ी साथ लानी चाहिए थी?)। यह चमत्कार था कि जिस शख्स को मेरा फोन मिला था उसके पास भी आईफोन एक्स था। यह अपने आप में एक और चमत्कार था कि क्योंकि मुश्किल से इस देश में कोई आईफोन रखता है। उन्होंने बिना किसी समस्या के इसे वापस कर दिया और बदले में दुआओं के अलावा कुछ नहीं लिया”

ग्रेडी की इन बातों पर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों की प्रतिक्रियाएं देख ग्रेडी ने माफी भी मांगी लेकिन उनके शब्दों से लगा कि जैसे कि अकड़ नहीं गई। एक यूजर ने लिखा कि, ”सही मायने में यह अब तक की सबसे खराब माफी है। ग्रेडी पर फिर से भारत में पैर रखने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।”

If we see another brand collaborating with racist @mindbodycolleen we will take them down! Are these the values you want to project as a brand? pic.twitter.com/pUgALbtpT2

— Juanny DeVito (@juannydevito) January 2, 2019