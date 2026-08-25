यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक असफल छात्र की कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई है। जिसे पढ़ने के बाद किसी भी मन भारी हो सकता है। छात्र ने अपनी पोस्ट में बताया कि आखिरकार उसने अपने चार साल की किताबें रद्दी के भाव में बेच दी हैं। उसकी पोस्ट से उसकी तकलीफ साफ झलक रही है। उसने कहा है कि चार साल की मेहनत किलो के भाव 464 रुपये में बिक गए।

UPSC की तैयारी करने वाले 26 साल के एक युवा ने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में सालों बिताने के बाद हुए असर के बारे में बताया है। आखिर में उसे अपनी किताबें और स्टडी मटीरियल एक कबाड़ी वाले को सिर्फ़ 464 रुपये में बेचना पड़ा। चार बार कोशिश करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली तो उसने परीक्षा छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने 2023, 2024 और 2025 में लगातार तीन बार मेंस परीक्षा दी थी। उसकी आखिरी कोशिश प्रीलिम्स स्टेज पर ही खत्म हो गई; यह पहली बार था जब वह मेंस के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाया।

उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “कल मैंने इसका आखिरी हिस्सा बेच दिया। वे NCERT, लक्ष्मीकांत जिनसे मैंने शुरुआत की थी। मेरे सबसे पहले टेस्ट पेपर्स थे, वे पेपर्स जब यह सब कुछ खत्म होने के बजाय एक शुरुआत जैसा लगता था और भी बहुत कुछ है जो मैं बोल नहीं सकता।”

उसके लिए ये सिर्फ़ स्टडी मटीरियल नहीं थे। ये सुबह-सुबह की पढ़ाई, बार-बार की कोशिशों, खुद पर शक और कोशिश करते रहने के पक्के इरादे के सालों की निशानी थे। हर किताब उस इंसान की याद दिलाती थी जो वह UPSC के सफ़र के दौरान बन गया था।

शख्स ने आगे कहा, “मैंने वह सब कबाड़ी वाले के तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। और जैसे-जैसे हर किताब उस ढेर पर गिरती गई, मेरे अंदर कुछ सुन्न होता गया। खालीपन सा महसूस हुआ क्योंकि वह ढेर सिर्फ़ कागज़ का नहीं था; उसमें मेन्स के लिए लिखे गए हर मॉक टेस्ट, हर प्रीलिम्स टेस्ट, सुबह 4 बजे बनाई गई हर एनालिसिस शीट और अपनी हैंडराइटिंग वाले नोट्स का हर पन्ना शामिल था, जिस हैंडराइटिंग पर मुझे कभी गर्व हुआ करता था। उनमें वे जवाब थे जिन्हें मैंने ठीक किया था, दोबारा लिखा था, फिर से ठीक किया था… हर बार एक नंबर और करीब पहुंचने की कोशिश में, यह मेहनत थी। मेरी सालों की मेहनत। ये मेरे लिए इतने खास थे कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे शख्स को पूरी तरह समझा सकता हूं जिसने UPSC की तैयारी का दौर नहीं जिया हो।”

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अच्छी सैलरी वाली नौकरी छोड़ी

उनकी इस तैयारी में कई निजी और पेशेवर कुर्बानियां भी शामिल थीं। 2022 में, उन्होंने अच्छी सैलरी वाली नौकरी नहीं करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे सिविल सर्विस के ज़रिए अपना करियर बना सकते हैं। इन सालों में, उनका चार साल पुराना रिश्ता भी खत्म हो गया, फिर भी वे बार-बार नई शुरुआत करते रहे और खुद को एक और कोशिश करने के लिए मनाते रहे।

उन्होंने आगे लिखा, “बार-बार नई शुरुआत। उम्मीद, हिम्मत और वो जिद्दी जज़्बा जो कहता रहता था – एक बार और कोशिश करो। लेकिन जब आखिरी किताब भी ढेर में शामिल हो गई, तो वो सब कुछ वो साल, खुद का वो रूप जिसे मैंने इसके लिए बनाया और फिर से संवारा और अब सब कुछ किलोग्राम में तौला जाने लगा।”

चार साल की किताबों के बदले 464 रुपये मिले

पास ही खड़े किसी शख्स ने उनसे कहा कि वे 100 या 200 रुपये और बढ़वा सकते थे लेकिन तब तक, पैसे की अहमियत खत्म हो चुकी थी। उन्हें लगा कि जिन किताबों से उन्हें जो उम्मीद थी, वे उसे पूरा करने में नाकाम रहीं, इसलिए कबाड़ के भाव में थोड़ा-बहुत अंतर कोई मायने नहीं रखता था। उन्होंने आगे कहा, “मुझे इन किताबों से जो चाहिए था, वो कभी नहीं मिला। तो अब सौ-दो सौ रुपये कम या ज़्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है?”

बाद में उन्होंने 464 रुपये एक मंदिर में दान कर दिए और अपनी पोस्ट खत्म करते हुए लिखा, “मैंने वो 464 रुपये लिए और मंदिर में दान कर दिए।” न पुण्य के लिए, न किस्मत के लिए – और न ही ‘अगली बार’ के लिए, क्योंकि अब कोई ‘अगली बार’ नहीं है। बस भगवान से चुपचाप यह कहने के लिए: “मेरे साथ जैसा बर्ताव तुमने किया, उससे कहीं बड़ा दिल मेरा है।”

उनकी पोस्ट ऑनलाइन UPSC की तैयारी करने वालों और पहले परीक्षा दे चुके लोगों को बहुत पसंद आई। कई लोगों ने कहा कि वे उस दबाव, त्याग और भावनात्मक थकान को समझ सकते हैं जो भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक की तैयारी के दौरान महसूस होती है।

लोगों ने बढ़ाया हौसला

एक यूज़र ने लिखा, “मेरा सफर भी काफी हद तक आपके जैसा ही है। सिर्फ़ वही UPSC उम्मीदवार समझ सकता है जिसने ये सब झेला हो कि आप किस दौर से गुज़र रहे हैं। उस आखिरी लाइन ने आँखें नम कर दीं। शुभकामनाएं। जो चीज़ आपको खत्म नहीं करती, वो आपको और मज़बूत बनाती है।”

एक और यूजर ने कमेंट किया, “आखिरी लाइन किसी गोली की तरह लगी। आपके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको हिम्मत और हौसला मिले, यही कामना है।” तीसरे शख्स ने कहा, “इसे पढ़कर सुकून मिला। सब कुछ अच्छा हो, दोस्त! मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। काश हम सबमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने और ज़िंदगी को जैसा है, वैसा ही प्यार करने की हिम्मत आ जाए।” वहीं चौथे शख्स ने कहा, “ज़िंदगी चलती रहती है, दोस्त। अगर आप अनुभव के लिए कुछ करते हैं, तो उसे हार नहीं माना जा सकता, शुभकामनाएं।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…