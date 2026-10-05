इंटरव्यू से पहले बुजुर्ग पिता ने सबसे पहले बेटे का कोट ठीक किया, जेब से कंघी निकालकर उसके बाल अच्छी तरह संवारे फिर जेब से एक पुड़िया निकालकर बेटे को खिलाया। इसके बाद उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लिया और अंदर भेजा। सोशल मीडिया पर पिता और बेटे का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसे भगवान ने सजाया है उसे सफलता कैसे नहीं मिलेगा।

यह दृश्य किसी फिल्म का नहीं है बल्कि प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के गेट का है। यहां UPPCS का इंटरव्यू चल रहा था और सभी अभ्यर्थी यहां पहुंच रहे थे। यहीं पर शूट किए गए पिता और बेटे के इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। यह भरोसा, शांदी और उम्मीद से भरा एक पल था जिसे बेटे के इंटरव्यू के कुछ देर पहले ही कैमरे में कैद किया गया था।

प्रयागराज (UPPSC) के हेडक्वार्टर का है वायरल वीडियो

असल में यह दिल को छू लेने वाला वीडियो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के हेडक्वार्टर ‘सरस्वती भवन’ का है, जिसमें एक पिता अपने बेटे को इंटरव्यू के लिए प्यार से तैयार करते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस दृश्य को हर सफलता की कहानी के पीछे माता-पिता की भूमिका की याद दिलाने वाला बताया है।

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वीडियो में पिता सबसे पहले अपने बेटे का कोट ठीक करते हैं फिर वे अपनी जेब से कंघी निकालते हैं और बड़े ध्यान से बेटे के बाल ठीक करते हैं। थोड़ी देर बाद, वे एक छोटा पैकेट निकालते हैं और बेटे को कुछ खिलाते हैं जो मिठाई जैसा लगता है… अक्सर किसी अहम मौके से पहले अच्छे शगुन के तौर पर मिठाई खिलाई जाती है।

बेटे ने पैर छूकर लिया आशीर्वाद

इसके बाद बेटा इंटरव्यू हॉल की ओर जाने से पहले अपने पिता के पैर छूता है और उनका आशीर्वाद लेता है। दिखने में तो यह एक साधारण सा पल है, लेकिन इसमें माता-पिता और बच्चे के बीच बरसों के त्याग, हौसला-अफजाई और साझा सपनों का गहरा भाव छिपा है।

बहुत से लोगों को यह दृश्य इसलिए भी अपना सा लगा क्योंकि भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं शायद ही कभी सिर्फ़ एक व्यक्ति का सफ़र होती हैं। परीक्षा या इंटरव्यू रूम में जाने वाले हर उम्मीदवार के पीछे अक्सर एक ऐसा परिवार होता है जिसने उनके साथ-साथ इंतज़ार किया, हौसला बढ़ाया, त्याग किया और उम्मीदें रखीं।

प्रयागराज में UPPSC हेडक्वार्टर में UPPCS 2025 के इंटरव्यू चल रहे हैं। 812 खाली पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा पास करने वाले कुल 2,297 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है।

इंटरव्यू 28 सितंबर, 2026 को शुरू हुए और 24 अक्टूबर तक चलेंगे। यह हर दिन सरस्वती भवन में दो शिफ्ट में हो रहे हैं जिसमें पहली सुबह 9:30 बजे और दूसरी दोपहर 2 बजे शुरू होती है।

सिविल सर्वेंट बनने के सपने के साथ हर दिन आने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों के बीच पिता-बेटे का यह पल सफलता पाने की कोशिश के पीछे मानवीय भावना की झलक दिखाता है। बेटे के लिए यह शायद इंटरव्यू का एक आम दिन रहा होगा लेकिन पिता के लिए यह वह पल था कि उनका वह उस कमरे में सबसे अच्छे अंदाज में जाए और सबसे जरूरी बात उसे पता हो कि उसके साथ उसके पिता का आशीर्वाद है।

कभी-कभी, किसी उम्मीदवार की सफलता की कहानी के पीछे एक माता-पिता होते हैं जो चुपचाप उन्हें उस पल के लिए तैयार करते हैं जिसका वे जीवन भर इंतज़ार करते रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस वीडियो को देखकर समझ आता है कि सिर पर पिता का साया होना क्या होता है। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी।

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Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…