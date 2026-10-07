उत्तर प्रदेश के एक गांव की रहने वाली एक महिला अपनी अंग्रेज़ी की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वे लोगों को सिंपल अंग्रेजी सिखाती हैं। अपनी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि कैसे उनके पति ने उनका नया क्लिप रिकॉर्ड करने पर उन्हें डांटा था, लेकिन जल्द ही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास ने उसे शेयर कर दिया।

‘इंग्लिश विद देहाती मैडम’ इंस्टाग्राम अकाउंट का चेहरा बनीं यशोदा लोधी ने एक नया वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने अपना क्लिप रीपोस्ट करने के लिए प्रियंका का शुक्रिया अदा किया और बताया कि यह सब कैसे हुआ।

यशोदा के लिए दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह ही हुई थी। वह अपने खेत में काम कर रही थीं तभी उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ैसला किया लेकिन उनके पति ने ऐसा करने पर उन्हें डांट दिया। फिर भी, उन्होंने बिना डरे रिकॉर्डिंग पूरी की और क्लिप पोस्ट कर दी। उन्होंने कहा कि और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी।

अंग्रेजी बोलने पर पति ने डांटा, प्रियंका चोपड़ा हुईं फैन

इसके कुछ ही समय बाद यशोदा को पता चला कि प्रियंका ने उनका वीडियो शेयर किया है। यह उनके लिए एक बहुत खास पल था, क्योंकि इसी दौरान इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या चार लाख के पार पहुंच गई थी।

यशोदा ने कहा, “प्रियंका चोपड़ा जोनस मैम ने मेरी वीडियो अपनी स्टोरी पर शेयर की और उन्होंने मेरे दिन को वाकई बहुत खास बना दिया।” यशोदा ने यह भी बताया कि उनके घर पर टीवी नहीं है और वे सेलिब्रिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखती हैं। इसी वजह से, उन्हें शुरू में यह अंदाज़ा नहीं हुआ कि कितने मशहूर लोगों ने उनके काम पर ध्यान दिया है। उन्होंने कहा, “जब मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे उन सभी बेहतरीन लोगों के बारे में बताया जो मेरे काम की तारीफ़ करते थे, तो सचमुच मेरा दिल भर आया।”

इस बीच, एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यशोदा का वीडियो शेयर करते हुए तारीफ़ भरा मैसेज लिखा, जिससे उनके काम को और पहचान मिली। 12वीं क्लास तक पढ़ीं यशोदा लोधी एक YouTube चैनल चलाती हैं, जिसके 4 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं और जहां वह अपने दर्शकों को इंग्लिश बोलना सिखाती हैं। उनके Instagram अकाउंट पर भी 5 लाख 77 हज़ार से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं।

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Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…