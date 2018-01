UP पुलिस की नसीहत-तेज गाड़ी चलाने से झड़ते हैं बाल, लगाया करिए हेलमेट, लोगों ने ली मौज

उत्तर प्रदेश पुलिस और उसके अफसर सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। समय-समय पर ट्विटर के जरिए जहां अराजक तत्वों को नसीहत देते हैं तो आम जन को रोचक तरीके से सुझाव भी। यूपी पुलिस के अफसर राहुल श्रीवास्तव ने जब लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने वाला रोचक ट्वीट किया तो जहां कुछ लोगों ने उसकी सराहना की, वहीं तमाम लोगों ने मौज भी ली।

एडिशनल एसपी रैंक के राहुल श्रीवास्तव बतौर एडवाइजर यूपी पुलिस की सोशल मीडिया टीम की कमान संभालते हैं। उन्होंने हर बार की तरह गुरुवार को भी एक ट्वीट किया। जिसमें हॉलीवुड के कुछ एक्टर दिख रहे हैं, जिनके सिर पर बाल नहीं है। तस्वीर पर लिखा है-क्या आप जानते हैं तेज ड्राइविंग से बाल झड़ते हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए राहुल ने लिखा-इसी नाते त्वचा विशेषज्ञ हेलमेट लगाने का सुझाव देते हैं।

इस ट्वीट पर लोगों ने कमेंट करने शुरू किए।

Therefore Helmets have also been recommended by the top dermatologists for good hair! pic.twitter.com/OrCGUJh7lL

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) January 11, 2018