अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाले जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल, इस बार उनके चर्चा में रहने की वजह यूपी पुलिस से बर्खास्त हुए सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को नौकरी का ऑफर देना है। सुनील कुमार शुक्ला का नाम पिछले महीने सुर्खियों में रहा था। उन्होंने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। नौकरी से निकाले जाने के बाद सुनील शुक्ला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे जहां उन्होंने यूपी पुलिस के पूर्व सिपाही को नौकरी का ऑफर दिया और कहा कि वह सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी भी देंगे।

क्या कहा शंकराचार्य ने?

सोशल मीडिया पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का एक वीडियो वायरल है जिसमें वह सुनील शुक्ला को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि वर्दी में आपका वीडियो हमें दिखाया गया था वहीं हो आप? इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आपको निकाल दिया गया, अगर आप चाहो तो उससे भी बेहतर पे स्केल पर हम आपको शंकराचार्य जी की चतुरंगिनी में नियुक्त कर सकते हैं। इस दौरान शंकराचार्य जी ने 1 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन का ऑफर दिया।

कौन हैं सुनील शुक्ला जिन्हें निकाला गया नौकरी से?

उत्तर प्रदेश पुलिस के 2015 बैच के बर्खास्त कांस्टेबल सुनील कुमार शुक्ला अमेठी जिले के गौरीगंज स्थित प्योर रामसेवक मिश्र के रहने वाले हैं। पुलिस विभाग ने उनकी तैनाती लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की रिजर्व पुलिस लाइंस में की हुई थी। उन्होंने सुनील शुक्ला ने एक वीडियो जारी कर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस विभाग को ‘काले अंग्रेज’ चला रहे हैं और पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने के नाम पर वसूली की जाती है। उनके इस वीडियो के बाद जून 2026 में उनको सर्विस से हटा दिया था।

क्यों हुई थी बर्खास्तगी?

मई 2026 में उन्होंने ड्यूटी लगाने के नाम पर पैसों की वसूली और वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। विभागीय जांच में सबूत पेश न कर पाने, अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन के तहत उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार, अधिकारियों के प्रति अमर्यादित भाषा और सोशल मीडिया नीति-2023, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 का उल्लंघन करने पर 28 जून 2026 को उनकी बर्खास्तगी हुई थी।

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