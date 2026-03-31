एक ऐसे दौर में जब लोग तलाक लेने पर जश्न मनाते हैं। यूपी के बस्ती जिले के 25 वर्षीय युवक ने इस निजी उपलब्धि के लिए भगवान को अनोखे तरीके से धन्यवाद किया है। हाल ही में तलाक पाने वाले इस युवक ने नवरात्रि के पावन मौके पर 9 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की। अपनी परेशानीभरी शादीशुदा जिंदगी के खत्म होने पर स्थानीय मंदिर तक युवक ने दंडवत यात्रा की।

Times Of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना रामनगर के सोनहा थाना क्षेत्र में हुई और रविवार को सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दी।

9 किलोमीटर की यात्रा में लगे 12 घंटे

दंडवत यात्रा में भक्त पूरी तरह जमीन पर लेटकर (साष्टांग प्रणाम करते हुए) आगे बढ़ते हैं और हर बार जमीन पर लेटकर एक निशान बनाता है और फिर उसी तरह पूरे रास्ते यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

इस व्यक्ति की पहचान नारखोरिया गांव के जोगेश के रूप में हुई है। पूरे दिन उपवास रखते हुए इस शख्स ने बैड़ा समय माता मंदिर तक यह कठिन यात्रा पूरी की। जोगेश ने सुबह जल्दी यात्रा शुरू की और शाम तक मंदिर पहुंच गए। 9 किमी की दूरी पूरी करने में उन्हें लगभग 12 घंटे लगे।

2022 में हुई थी शादी

अपनी दंडवत यात्रा के दौरान वह ‘जय श्री राम’ और ‘जय बजरंगबली’ का जाप करते रहे। जोगेश ने कहा कि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी खत्म होने पर दंडवत यात्रा की यह प्रतिज्ञा ली थी। 2022 में उनकी शादी हुई थी। जोगेश ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें फैमिली कोर्ट में तलाक लेने पर मजबूर किया। जनवरी 2026 में तलाक मंजूर हो गया।

कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जोगेश ने उस वचन को निभाने के लिए यात्रा पूरी की जो उन्होंनने देवी को दिया था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह अनुष्ठान पूर्व अनुमति के साथ संपन्न हुआ।

उप-जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी आवेदन को मंजूरी दी और पुलिस ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्ग में सुविधा प्रदान की। थाना प्रभारी महेश सिंह ने कहा कि मार्ग की निगरानी के लिए एक कांस्टेबल तैनात किया गया था। जोगेश के माता-पिता और भाई-बहन सहित परिवार के सदस्य उनके साथ थे जबकि गांव वाले समर्थन में रास्ते में जमा हुए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा-अर्चना की, नारियल फोड़ा और अपना व्रत समाप्त किया।