अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं को लेकर एक बार फिर ऐसी बात कही है जिसकी वजह से वह चर्चाओं में हैं। दरअसल, आनंदीबेन पटेल ने कानपुर में एक यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं सबसे पहले अपनी फैमिली वैल्यूज और पैरेंटल जिम्मेदारी पर ध्यान दें। छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी (CSJMU) के 41वें कॉन्वोकेशन कार्यक्रम में आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं को IAS, ऑफिसर या टीचर बनने की चाहत से पहले ‘एक्सपर्ट मदर’ बनने की कोशिश करनी चाहिए।

‘सभी को खाना बनाना आना चाहिए’

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आनंदीबेन पटेल ने यह बात यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में स्टूडेंट्स, पैरेंट्स और फैकल्टी को संबोधित करते हुए कही। पटेल के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है, “चाहे आप IAS ऑफिसर बनें या टीचर पहले एक एक्सपर्ट मदर बनें। हर किसी को घर का खाना बनाना आना चाहिए।” उन्होंने युवा महिलाओं से शादी के बाद अपनी पढ़ाई और करियर जारी रखते हुए अपने परिवार और समाज की भलाई में योगदान देने की अपील की।

बच्चों के प्रति ईमानदारी से निभाएं जिम्मेदारी

आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं को शादी के बाद अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए और अपने ज्ञान और स्किल्स का इस्तेमाल देश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पैरेंट्स को अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराने के बाद अपनी जिम्मेदारी को भी ईमानदारी से निभाना चाहिए।

राज्यपाल ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर जताई चिंता

उन्होंने कहा, “पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद क्या कर रहे हैं? हमारी छोटी सी चूक उनके भविष्य पर बुरा असर डाल सकती है।” इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई और कहा कि शिक्षा को पढ़ाई-लिखाई में बेहतरीन होने से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा ही हमारी असली ताकत है। हमारे लिए जितने जरूरी नैतिक मूल्य हैं उतनी ही जरूरी हमारी पढ़ाई-लिखाई भी है।

आनंदीबेन पटेल के पिछले कुछ बयान जिनकी वजह से वह सुर्खियों में रहीं-

अक्टूबर 2025 में आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को लिव-इन रिलेशनशिप से दूर रहने की सख्त सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, “मैं लड़कियों से बस एक बात कहना चाहती हूं। आजकल लिव-इन रिलेशनशिप एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन, इससे दूर रहें।”

जुलाई 2026 में भी उन्होंने महिलाओं को “पहले एक्सपर्ट मदर” संबंधी टिप्पणी की थी जिसके बाद उनका यह बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक मुद्दा बना था। गुजरात की मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके कुछ सार्वजनिक बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं चर्चा में रही थीं।

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