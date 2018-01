आरपी सिंह ने की युवा क्रिकेटर की मदद की अपील, योगी आदित्य नाथ के ऑफिस ने बढ़ाया हाथ

टीम इंडिया के दिग्गज सदस्य रहे आरपी सिंह की मदद की अपील पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का कार्यालय सामने आया है। दरअसल आरपी सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से आदित्य पाठक नाम के युवा क्रिकेटर के लिए आर्थिक मदद मांगी है। सोशल मीडिया पर आरपी सिंह की अपील को देख यूपी सीएमओ ने मदद के लिये हाथ आगे बढ़ाया है। सीएमओ की तरफ से आरपी सिंह से उस युवा क्रिकेटर के इलाज का ब्यौरा मांगा है। दरअसल हुआ ये कि आरपी सिंह ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक मैसेज लिखा। इस मैसेज में आरपी ने लिखा- आप लोग यूपी के इस युवा क्रिकेटर आदित्य पाठक की मदद करें, इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ये जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आरपी सिंह ने लोगों से आदित्य के लिए आर्थिक मदद करने की अपील की है।

Plz help Aditya Pathak , a young cricketer from UP by donating any amount possible as he is battling his life after a critical kidney transplant at Apollo Hospital Delhi.@BCCI @UPCACricket @YASMinistry

His bank details are below- pic.twitter.com/94rlrT5hmN — R P Singh (@RpSingh99) January 13, 2018

आरपी सिंह का ये ट्वीट देख यूपी सीएमओ ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। सीएमओ की तरफ से आरपी सिंह के ट्वीट पर लिखा गया कि, ‘आप कृपया पता औऱ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें, साथ ही अस्पताल के खर्चे का एक एस्टीमेट भी उपलब्ध कराएं। हम लोग हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करेंगे।’

Please share address, contact number etc along with the estimate from the hospital. All possible help would be provided. — CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) January 13, 2018

यूपीसीएमओ की तरफ से इस सकारात्मक पहल पर आरपी सिंह ने उनसे आदित्य पाठक की सारी डिटेल्स शेयर की हैं। आरपी सिंह के इस कदम की काफी तारीफ हो रही है।

ADITYA

FATHERS NAME- Vinod pathak

CONTACT NO. 7897284966

Address. 26,devki nagar yashoda nagar

kidwainagar. Distt. Kanpur

Nagar. 208011

Patient name- Aditya pathak

Adhaar card no. 977881512563@CMOfficeUP https://t.co/kKRKO1TYu9 — R P Singh (@RpSingh99) January 14, 2018

आपको बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर छक्के-चौके लगाने वाले आदित्य पाठक इन दिनों जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इस क्रिकेटर की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। इलाज के लिए काफी पैसों की भी जरूरत है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इस उभरते सितारे को अब दूसरों से मदद की दरकार है। 25 साल के आदित्य पाठक 2002 से क्रिकेट के मैदान पर अपना जौहर दिखा रहे हैं। अब तक ये पॉली उमरीगर ट्रॉफी समेत क्रिकेट के कई फॉर्मेट में खेल चुके हैं। लेकिन, 2009 में उन पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उन्हें किडनी की दिक्कत हुई। उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App