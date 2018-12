उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ अपने एक ट्वीट की वजह से सोशल मीडिया में चौतरफा घिर गए हैं। लोगों ने उनपर कानून व्यवस्था नहीं संभालने की जगह धार्मिक कर्मकांड में लिप्त होने का आरोप लगाया है। दरअसल सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री संग ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में रमन सिंह के साथ बैठे योगी लाइट एवं साउंड सिस्टम के जरिए भगवान शिव से जुड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं। ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, ‘आज गुरु श्री गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर परिसर स्थित भीम सरोवर पर छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉ. रमन सिंह जी के साथ लाइट एवं साउंड सिस्टम के माध्यम से महायोगी गोरक्षनाथ जी के जीवन पर आधारित शो को देखा।’ योगी के इस ट्वीट के बाद लोग खासे नाराज हो गए। कई ट्विटर यूजर्स ने तंज कसते हुए लिखा कि राज्य के सीएम यहां बैठे हैं और बुलंदशहर जल रहा है।

बता दें कि बुलंदशहर के सियाना में पुलिस स्टेशन इंचार्ज सुबोध कुमार सिंह की उग्र भीड़ ने कथित तौर पर हत्या कर दी। विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार (3 दिसंबर, 2018) सुबह ग्रामीण सियाना पुलिस स्टेशन पहुंचे और खेतों में कथित तौर गाय का शव होने की जानकारी दी। करीब 50 से 60 लोगों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए ट्रॉली में लाए शव को पुलिस बूथ के बाहर रख बुलंदशहर जाने वाले हाईवे ब्लॉक कर दिया। सुबोध कुमार मामला शांत कराने पहुंचे तो दोनों पक्षों की बीच बातचीत तीखी बहस में बदल गई। लोग नियंत्रण से बाहर हो गए। भीड़ में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पुलिसकर्मी के मुताबिक एसएचओ और उनकी साथियों को उग्र भीड़ ने घेर लिया था। इसमें सुबोध कुमार की मौत हो गई।

बुलंदशहर में पुलिसकर्मी की मौत से गुस्साए ट्विटर यूजर्स ने सीएम योगी के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। पकंज रावत लिखते हैं, ‘चुनाव प्रचार समाप्त हो गया हो तो बुलंदशहर भी देख लीजिए, योगी जी। राज्य को आपकी आवश्यकता है इस समय।’ मयूर पांडे ने लिखा, ‘कृप्या बुलंदशहर पर ध्यान दो, चुनाव तो होते रहेंगे। कैसे एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है गोली लगने से।’ धीरेंद्र ने लिखा, ‘श्रीमान जी उत्तर प्रदेश में लोग जिंदा फूंके जा रहे हैं और आप अली बजरंगबली करने में व्यस्त हो, क्या इसके लिए भी अखिलेश यादव की सरकार जिम्मेदार हैं। अगर है तो आप क्या कर रहे हो। लोगों ने बड़ी उम्मीद से नरेंद्र मोदी के कहने पर सरकार बनाई, इसी दिन के लिए बनाई थी। शर्म आती है।’ तरुण व्यास लिखते हैं, ‘वहां आपका यूपी जल रहा है और यहां आप शो देख रहे हो। दंगाई सरे आम पुलिसवाले को गोली मार दिए। ये मंदिर वगैरह से बाहर आइए, लोग सहमे हुए हैं और लोगो की छोड़ो अब तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं। बहुत अच्छा राम राज्य तैयार किया है।’

इसके अलावा रितेश कुमार ने योगी सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए लिखा है, ‘एक तरफ बुलंदशहर जल रहा है और यहां आप इस तरह से शो देख रहे हैं सीएम सर। ये कैसा काम है आपका कि एक तरफ निर्दोष मारे जा रहे हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता।’ प्रभाकरण योगी के ट्वीट के जवाब में लिखते हैं, ‘फिर क्या हुआ? आप लोकतांत्रितक रूप से सरकार चलाने के लिए चुने गए हैं। नौकरी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुने गए हैं। आप इन सभी मामलों में फेल हो गए सिर्फ नाम बदलने के अलावा। यूपी का ध्यान रखिए।’ एक ट्वीट में लिखा गया, ‘जब रोम जल रहा था, निरो बन्सी बजा रहा था। इधर यूपी जल रहा था, उधर महंत शंख बजा रहा था।’

Phir kya hua ?

Mr. CM you are chosen to govern the state democratically and lead to growth creating employment maintaining law and order.

You have failed on all fronts except changing names which is of no consequence to public at large.

Please take care of UP. Dhanyawad

— Prabhakaran P (@PPrabhu18) December 4, 2018