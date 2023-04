नेताजी,अखिलेश जी को मानने,जानने वाले असंख्य लोगों को गुंडा कहना ,अखिलेश जी की छवि को जान बूझकर कर हानि पहुंचाने का प्रयास, using a consciously,mischiviosly edited video portraying ex chief secretary,actors etc maliciously & intentionally to defame is a serious crime @Uppolice https://t.co/9aRMyd8MhC