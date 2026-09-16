उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक मुस्लिम शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए अपनी छाती पर एक पक्का टैटू बनवाया है। टैटू में उसने लिखवाया है NEXT PM CM Sahab Majahar Ji Yogi Ji BJP… यानी देश के अगले पीएम यूपी के सीएम योगी बनेंगे। शख्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, शख्स पेशे से वकील है।

मुस्लिम शख्स का नाम ताबिश निसार है जो खुद को बीजेपी नेता का “बहुत बड़ा प्रशंसक” बताता है, उसने अपनी छाती पर “अगले PM, CM साहब महाराज जी योगी जी BJP” शब्द गुदवाए हैं, इसकी चर्चा अभी सोशल मीडिया पर हो रही है।

निसार ने कहा कि उन्होंने यह टैटू पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के कामों की तारीफ़ करने के लिए बनवाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मज़बूत करने का श्रेय सरकार को दिया और दावा किया कि सरकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही हैं।

गरीब बेटी के लिए पायल बनवा देना… राजनाथ सिंह ने लौटाया चांदी का मुकुट, तालियों से गूंजी सभा- देखें VIDEO

इसके अलावा, निसार ने कहा कि वह योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके और शासन की प्राथमिकताओं, खासकर कानून-व्यवस्था से प्रभावित है। निसार ने अपराध से निपटने के सरकार के तरीके की तारीफ़ की और कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई है, राज्य में कर्फ्यू जैसे हालात नहीं बने हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें-

उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी भेदभाव के लागू किया जा रहा है और महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर सरकार के फ़ोकस की भी तारीफ़ की। पोस्टर, झंडे या सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपना समर्थन दिखाने वाले समर्थकों से अलग, ताबिश निसार ने योगी आदित्यनाथ के लिए अपना समर्थन हमेशा के लिए अपनी छाती पर टैटू के रूप में बनवाने का फ़ैसला किया। अब सोशल मीडिया पर लोग ताबिश निसार की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं।

लखनऊ के गोमती नगर में लड़की को कार की बोनट पर घसीटा, टक्कर मारी फिर भागा, VIDEO वायरल- क्या पता चला

यह भी पढ़ें- Kanpur: पेन गिफ्ट लेकर SP से मिलने पहुंची महिला, देखते ही रो पड़ी, फिर SP ने कसकर गले लगा लिया

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

आप भी देखिए यह पोस्ट-