उत्तर प्रदेश के बहराइच में चारपाई पर सो रहे शख्स को तेंदुए उठाकर ले गया। घटना कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के एक गांव की है, जहां मंगलवार तड़के घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे शख्स पर तेंदुए ने कथित तौर पर हमला किया और उसे उठाकर ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके को लोगों में दहशत का माहौल है।

इस बारे में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) अपूर्व दीक्षित ने बताया कि ककरहा रेंज के महबूबनगर गांव में तड़के एक तेंदुआ घर के बरामदे में चारपाई पर सो रहे राम सिंह (28) को उठाकर ले गया। उन्होंने आगे बताया कि सुबह राम सिंह को बिस्तर पर नहीं पाकर परिजन और ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर उनकी तलाश में निकले। कुछ देर बाद घर से करीब 200 मीटर दूर झाड़ियों में उनका शव मिला। सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा का विषय बना हुआ है।

बहराइच में कैसे हुआ तेंदुए का हमला?

घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग और मोतीपुर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वनकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले हैं। डीएफओ ने बताया कि युवक की मौत के बाद प्रभावित परिवार को तत्काल 10,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है।

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वन विभाग ने 5 लाख मुआवजे का किया ऐलान

उन्होंने आगे कहा कि वन्यजीव के हमले में मौत के मामले में शासन से अनुमन्य पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। दीक्षित ने बताया कि पिछले करीब छह सप्ताह के दौरान कतर्नियाघाट क्षेत्र में पिंजरे लगाकर नौ तेंदुओं को पकड़ा गया और उन्हें सुरक्षित प्राकृतिक वास स्थलों में छोड़ा गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि मंगलवार तड़के हुई इस घटना के बाद प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है और इसके लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही पिंजरा स्थापित कर दिया जाएगा। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से रात के समय विशेष सावधानी बरतने तथा बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बाहर न जाने देने की अपील की है।

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