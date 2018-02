फ्लाइट के दौरान यात्री ने शेयर कर दी ऐसी फोटो, पीछे पड़ गए मीडिया वाले

हवाई जा रही यूनाइटेड एयरलाइन्स की एक फ्लाइट की उस वक्त इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई जब विमान का एक इंजन टूट कर गिरने लगा। दरअसल, एरलाइन्स का 1175 विमान जिस वक्त हवा में था उसके दाहिने इंजन का कुछ हिस्सा टूट कर गिर गया, जिसके कारण विमान हिलने लगा। इस खतरनाक और भयानक स्थिति को देखते हुए होनोलूलू एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वक्त रहते लैंडिंग कराने की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फ्लाइट में सवार ज्यादातर यात्री इंजन का कुछ हिस्सा गिरता देख काफी डर गए थे तो, वहीं एक यात्री ऐसा भी था जिसने इस भयानक और तनावपूर्ण स्थिति को हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज में सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी अपडेट करता रहा।

गूगल के इंजीनियर एरिक हद्दाद ने ट्विटर पर इस विमान के इंजन की कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए इस भयानक स्थिति के कारण उत्पन्न हुए तनाव को कम करने की कोशिश की। एरिक ने विमान की खिड़की से दाहिने इंजन की तस्वीर पोस्ट की और बेहद ही मजाकिया अंदाज में ट्वीट कर कहा, ‘मैं मैन्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं।’ तस्वीर में विमान के इंजन के ऊपर से उसका कवर हटा हुआ दिख रहा है। कवर हटने के कारण इंजन के अंदर का हिस्सा तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एरिक ने विमान में दिए जाने वाले फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल की भी तस्वीर डाली है और यह मजाकिया सवाल पूछा है।

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

एरिक द्वारा इस तस्वीर को शेयर किए जाने के बाद से ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। केवल आम जनता ही नहीं बल्कि मीडिया वाले भी एरिक के पीछे पड़ गए। एक मीडियाकर्मी ने ट्वीट कर एरिक से तस्वीर का इस्तेमाल करने की परमिशन भी मांग डाली। माइक बालसामो नाम के यूजर ने ट्वीट कर कहा, ‘हाय एरिक, मैं एपी का एक रिपोर्टर हूं। क्या आपने यह तस्वीर ली है। क्या एपी इसका इस्तेमाल कर सकता है।’ एरिक ने इस तस्वीर के अलावा भी फ्लाइट के इंजन की कई सारी तस्वीरें और वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की है।

Hi Erik. I'm a reporter with The Associated Press. Did you take this photo? Can AP use it per these terms? Thanks! pic.twitter.com/Zm5QwT6Gqc — Mike Balsamo (@MikeBalsamo1) February 13, 2018

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK — Erik Haddad (@erikhaddad) February 14, 2018

