सोशल मीडिया पर इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा भी ट्विटर पर इस वीडियो को रिट्वीट किया है। दरअसल, Dr. Laliya नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह कर्नाटक की सरकार को भ्रष्टाचारी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन दिया, ‘आखिरकार राहुल गांधी ने सच कह ही दिया।’ वायरल हो रहे वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं, ‘आम तौर से भ्रष्टाचार होता है, एक-दो मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन कर्नाटक में पूरी सरकार भ्रष्टाचार पर चल रही थी।’

बता दें कि कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की ही सरकार है और राहुल गांधी इस वीडियो में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण ट्विटर पर यूजर्स के एक धड़े ने उन्हें जमकर ट्रोल भी कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘राहुल गांधी के साथ भगवान अच्छा करें।’ एक यूजर ने कहा, ‘राहुल गांधी के मुंह में सरस्वती विराजमान है।’ एक यूजर ने कहा, ‘कभी-कभी तो लगता है जैसे बीजेपी राहुल गांधी को बोलने के लिए पैसे देती होगी।’ एक यूजर ने लिखा, ’15 सेकेंड में तो ये हाल है, 15 मिनट में तो राहुल गांधी कांग्रेस के 70 सालों की पूरी पोल खोल देंगे।’ वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह वीडियो अभी का नहीं, बल्कि चार साल पुराना है। हालांकि वीडियो में यह नहीं पता चल रहा है कि यह भाषण राहुल गांधी ने कब और कहां दिया।

स्मृति ईरानी ने इस वीडियो को रिट्वीट किया। (फोटो सोर्स- स्क्रीनशॉट)

omg finally rahul gandhi spoke the truth. pic.twitter.com/fHmSXVtlZw — Dr. Laliya (@Lala_The_Don) May 6, 2018

Go Bless him

He is so pro BJP that even PM has to struggle proving his loyalty

Long live Rahuljihttps://t.co/T3svLAHRpM — Harish (@ChoureyHarish) May 6, 2018

Omg !! Aaj toh saraswati virajmaan hai — ब्रह्मचारी Cbf (@IamCbf_) May 6, 2018

Hahahahaaaa This is what happens when you have a single digit IQ #SelfGoal — Shatakshi (@shatakshi_1) May 6, 2018

Omg … Can’t believe. — kavi (@kavita_tewari) May 6, 2018

Is he campaigning for Bjp? — Kesaria (@soni82_rakhi) May 6, 2018

kabhi kabar toh lagta hai bjp isko salary deti hai bolne k liye !! — Rohit Pungalia (@RohitPungalia) May 6, 2018

15 sec me ye haal hai 15 min me to Congress ka 70 saal ki Pol khol dega — Pankaj Chaudhury (@ChaudhuryPakaj) May 6, 2018

Bhai 4 saal purana wala hai — Hemant Gaikwad (@cPatriotismInMe) May 6, 2018

कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 15 मई को मतगणना होगी। इस वक्त चुनाव प्रचार अभियान का अंतिम चरण चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पूरे राज्य में जोरदार प्रचार प्रसार कर रही हैं। पीएम मोदी भी राज्य भर में बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को चित्रदुर्ग में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल डील के बारे में सोचती है, उसे दिल और दलित की कोई चिंता नहीं है।

