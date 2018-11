इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की जाति और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के गोत्र के ऊपर भाजपा और कांग्रेस में घमासान चल रहा है। दोनों पक्षों के नेता एक-दूसरे पर प्रहार करने का कोई भी मौका छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने भी अपने गोत्र के बारे में जानकारी दी थी। उन्‍होंने पुष्‍कर में पुरोहित के पूछने पर अपना गोत्र दत्‍तात्रेय कौल बताया था। अब इस विवाद में नया नाम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। हाल ही में एक न्यूज वेबसाइट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गोत्र के संबंध में ट्वीट किया। इस ट्वीट का ईरानी ने करारा जवाब दिया तो वेबसाइट ने अपना ट्वीट और खबर डिलीट कर दी। बल्कि खबर पर अपनी सफाई भी पेश कर दी। ये मामला अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चित हो रहा है।

दरअसल, न्यूज वेबसाइट newsroompost.com ने स्‍मृति ईरानी के गोत्र के संबंध में टिप्पणी की थी। न्यूजरूम पोस्ट ने एक खबर प्रकाशित करते हुए लिखा था,” स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है कि मेरा गोत्र नहीं है क्योंकि मेरे पति और बच्चे पारसी हैं।”

Are you nuts??? I HAVE A GOTRA. BOTH PARENTS ARE HINDU. Father’s gotra – Kaushal. Mother’s gotra – Shandilya. Since Father’s gotra Kaushal so is mine. Get a life. https://t.co/n9gxsSZRKG

