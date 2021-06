केन्दीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि ट्विटर मध्यस्थ नियमों का पालन करने में नाकाम रहा है। उसने कई मौके मिलने के बावजूद भी जानबूझकर इसका पालन न करने का रास्ता चुना। उन्होंने ट्विटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर एक सुरक्षित प्लेटफार्म है?

इस ट्वीट के बाद लोग रविशंकर प्रसाद के एक पुराने ट्वीट को शेयर कर रहे है। जिसमें उन्होंने ट्विटर की प्रशंसा करते हुए कहा था कि अभिव्यक्ति और सूचना साझा करने की स्वतंत्रता को सोशल मीडिया से नई ताकत मिली है।

Freedom of expression & information sharing has got new strength from social media.Proud of contributions of @twitter to that. #LoveTwitter

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 21, 2016