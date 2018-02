केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू के नाम से एक फर्जी ट्वीट बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस ट्वीट में किरण रिजिजू की फोटो डालकर उनके हवाले से लिखा गया है कि इस वैलेंटाइन डे पर अरुणाचल प्रदेश के सभी लड़के और लड़कियां उनके घर में आमंत्रित हैं। केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस ट्वीट को पोस्ट किया है। इस ट्वीट में लिखा है, ‘अरुणाचल के सभी सिंगल लड़के और लड़कियां, इस वैलेंटाइन को आप मेरे घर पर पार्टी के लिए आ सकते हैं, कपल्स यहां निषेध हैं, शर्माना मत।’ इस ट्वीट को में जो समय दिख रहा है वो है 8 फरवरी 18, सुबह 10 बजकर 26 मिनट। तस्वीर के मुताबिक इस ट्वीट को साढ़े 6 लाख लोगों ने रीट्वीट किया है जबकि 45 लाख लोगों ने लाइक किया है। इस ट्वीट पर को कोट करते हुए किरण रिजिजू ने लिखा है कि क्या किसी को बदनाम करने का यही तरीका है। उन्होंने ट्वीट किया, “घिनौनी और शर्मनाक हरकत, क्या किसी को बदनाम करने के लिए इसी तरह फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।”

Despicable & mischievous act. Is this the way to tarnish a character by creating fake pictures? pic.twitter.com/rFdZ8mUmqj

Being central minister, you will find links in Cong IT cell. We have recently seen video of cong IT head asking cong supporters to create fake ids. May be @malviyamit can help further.

