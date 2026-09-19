केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से सांसद हैं और वह अपने क्षेत्र में प्रवास पर थे। सिंधिया कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इसी दौरान वह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। वायरल वीडियो में सिंधिया कार में बैठकर लोगों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसी बीच कुछ युवकों ने खराब सड़क को लेकर शिकायत की।
युवकों ने सिंधिया से सड़क की समस्या बताई और लिखित में शिकायत पत्र भी सौंपा। इसी दौरान शिकायत पत्र देने के बाद एक युवक ने कह दिया कि अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम वोट नहीं देंगे। युवक के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुस्सा हो गया और उन्होंने कहा कि आगे से यह भाषा मेरे साथ प्रयोग मत करना।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक सिंधिया से कहता है, “सर मेरा यह निवेदन है कि इस बार समय से पहले यह रोड डल जाए। अगर रोड नहीं बनेगी तो हम में से कोई भी वोट नहीं डालेगा।” इसके तुरंत बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब देते हुए कहते हैं, “यह भाषा मेरे साथ कभी उपयोग मत करना। मैं किसी की भी बात कर रहा हूं। आप आकर निवेदन करें, फिर मेरी जिम्मेदारी है काम करना।”
सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत
इस टकराव के बाद सड़क परियोजना की घोषणा की गई। वीडियो वायरल होने के लगभग आधे घंटे बाद सिंधिया ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में घोषणा की कि सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे। यह राशि विधायक निधि से गुना विधायक पन्नालाल शाक्य के कोटे से अनुमोदित की गई थी।
सिंधिया ने जिला कलेक्टर को यह भी निर्देश दिया कि मानसून के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए। सड़क की यह मांग गुना नगरपालिका द्वारा बुनियादी नागरिक सुविधाओं के प्रति कथित उदासीनता की शिकायतों के बीच आई है।