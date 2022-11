Hardeep Singh Puri: कांग्रेस के ट्वीट को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर दिया लाइक, फिर किया अनलाइक

Hardeep Singh Puri : केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस के ट्वीट को पहले लाइक किया, फिर अनलाइक कर दिया!

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram