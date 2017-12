बीजेपी केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने छुट्टियों पर किया ट्वीट, ट्रोल होने पर बोले- मैं तो दिसंबर में अप्रैल फूल बन गया

बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के तौर पर सफर शुरू कर भाजपा सरकार में मंत्री बनने वाले बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को ट्रोल उनके द्वारा ट्वीट किये गए छुट्टियों के एक मैसेज के चलते किया जा रहा है। लोग उन्हें फैक्ट चेक कर ट्वीट करने की नसीहत दे रहे हैं तो वहीं बहुत से लोग ये भी लिखने लगे कि मिस्टर मिनिस्टर भारत देश बदल रहा है, आप भी इन सब चीजों से ऊपर उठो। दरअसल अक्‍सर ऐसा होता है कि साल का अंत आते-आते सोशल मीडिया पर कई ऐसे मैसेज वायरल होते हैं जो अगले साल के वेकेशन कैलेंडर से संबंधित होते हैं। इस साल भी एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा था और इस मैसेज को बाबुल सुप्रियो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्‍ट कर दिया।

*This is absolutely CRAZY*

01-01-2018 *SUNDAY*

02-02-2018 *SUNDAY*

03-03-2018 *SUNDAY*

04-04-2018 *SUNDAY*

05-05-2018 *SUNDAY*

06-06-2018 *SUNDAY*

07-07-2018 *SUNDAY*

08-08-2018 *SUNDAY*

09-09-2018 *SUNDAY*

10-10-2018 *SUNDAY*

11-11-2018 *SUNDAY*

12-12-2018 *SUNDAY* — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) December 10, 2017

बाबुल सुप्रियो ने जो छुट्टियों का कैलेंडर ट्वीट किया वो गलत है। उसमें दी गई कई तारीखों पर रविवार पड़ना गलत लिखा हुआ है। ये मैसेज देखते ही लोग बीजेपी के इस युवा मंत्री को ट्रोल करने लगे। लोगों ने उन्‍हें ये बताना शुरू कर दिया कि ये कैलेंडर गलत है और फेक है। लोगों ने उन्‍हें फैक्‍ट चेक कर पोस्‍ट करने की हिदायत भी दे डाली। उन्‍हें ट्रोल किया जाने लगा और अगले साल का ऑरिजनल कैलेंडर तक लोगों ने पोस्‍ट कर दिया।

1st January is a Monday @SuPriyoBabul !! — Manogya Loiwal (@manogyaloiwal) December 10, 2017

This is called, Clean Bold on first ball. — Shashikant Udachan (@udachanss) December 10, 2017

Always check the fact before forwarding things — Atul Vijay (@Atulvjay) December 10, 2017

Whatasp पर आये गलत मैसेज को बिना जाँच टवीटर पर चिपका दिया,वाह बाबुल दा वाह आपका भी जवाब नही — N K khaitan (@khaitan48) December 10, 2017

Which calendar is this from? The RSS calendar? It's not correct according to the calendar that the world uses. At least check it once before tweeting. Oh…..i get it now, for Modi sycophants everyday is a Sunday!!!! — Ajitesh Pathak (@PathakAjitesh) December 10, 2017

So they say take everything shared on Whatsapp with pinch of salt, including the Modi Govt propaganda.https://t.co/dZ2l4Blf1k — JetLee aka Vasooli Bhai (@Vishj05) December 11, 2017

Dear Mr Minister. Do some better job then this.. India is still a developing country.. @narendramodi — JItesh Singh (@jitesh_ca) December 10, 2017

खुद को ट्रोल होता देख बाबुल सुप्रियो को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्‍होंने इस बात को स्‍वीकारा भी। पर अपनी पोस्‍ट को डिलीट नहीं किया। बाबुल ने इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रिया देख अपने अगले ट्वीट में लिखा- सच में?? लोग ऐसी फेक चीजें क्यों तैयार करते हैं। लेकिन लोगों के कहने पर भी मैं अपना ये ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। हम सब गलतियां करते हैं या यूं समझ लिजिए कि दिसंबर मैं अप्रैल फूल बन जाते हैं। मैं भी बन गया।

Really?? Why wud someone create such a fake thing !!! But I won’t delete it as some suggest we can all make mistakes or be April Fooled in December .. I’d rather accept that I am fooled with this one — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) December 10, 2017

