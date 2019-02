जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के बाद से देश में गम और गुस्से का माहौल है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है और विभिन्न राजनेता शहीदों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता और केन्द्रीय राज्यमंत्री अल्फांसो काननथानम भी पुलवामा हमले में शहीद हुए केरल के जवान वसंत कुमार वीवी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। हालांकि एक तस्वीर को लेकर केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्यमंत्री अल्फांसो काननथानम लोगों के निशाने पर आ गए हैं और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

दरअसल केन्द्रीय राज्यमंत्री अल्फांसो काननथानम की एक तस्वीर सामने आयी है, जिसमें वह शहीद जवान के ताबूत के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री की इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने इस असंवेदनशील रवैये की आलोचना शुरु कर दी है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ‘सर, आपको सेल्फी के लिए बेहतर क्वालिटी का कैमरा इस्तेमाल करना चाहिए था क्योंकि इसमें आपके चेहरे पर शर्म नहीं दिखाई दे रही है।’ वहीं एक अन्य यूजर ने भी शहीद के ताबूत के साथ सेल्फी लेने पर केन्द्रीय मंत्री की आलोचना की।

Sir, you should have used a better camera for this selfie, can’t see the shame on your face

