देखिए क्या हुआ जब HIV पीड़ित 16 साल की बच्ची ने लोगों से मांगा ‘हग’

United Nations International Children’s Emergency Fund (Unicef) ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए यूनिसेफ ने लोगों के बीच एड्स को लेकर जागरुकता फैलाने की कोशिश है। वीडियो के जरिए बतलाया गया है कि किसी एचआईवी पीड़ित शख्स के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? इस वीडियो में एक 16 साल की एचआईवी पीड़ित बच्ची लोगों से उसे गले लगाने की अपील करती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है वो बेहद ही दिलचस्प है। वीडियो के शुरुआत में नजर आता है कि 16 साल की यह बच्ची बतलाता है कि वो पिछले 10 सालों से एचआईवी से ग्रसित है। वो बच्ची कहती है कि बाजवूद इसके सबकुछ ठीक है और मैं अपनी जिंदगी को एन्जॉय कर रही हूं। बच्ची यह बतलाती है कि मैं लोगों से गले मिलकर इस मैसेज को फैलाना चाहती हूं कि एचआईवी के साथ जी रहे लोग खतरनाक नहीं होते। इसके बाद बच्ची एक ऐसे पोस्टर के पास आकर खड़ी हो जाती है जिसपर लिखा हुआ है कि ‘मुझे एचआईवी है और कृप्या मुझे गले लगाइए।’

सड़क पर ऐसे पोस्टर के साथ खड़ी बच्ची को देखकर एक बार तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद उस रास्ते से गुजरने वाला हर शख्स इस बच्ची को बहुत ही प्यार से गले लगाता है। बच्ची इन लोगों के साथ हंसती – खेलती है और सभी लोग उसे बड़े प्यार से मुस्कुरा कर गले लगाते हैं। वीडियो में बतलाया गया है कि एचआईवी सिर्फ तीन तरीकों से फैलता है। संक्रमित खून के जरिए, असुरक्षित यौन संबंध के जरिए, और मां से बच्चे में।

A 16-year-old girl living with HIV asked for a hug. This is how people responded.#AIDS2018 pic.twitter.com/V7RrABqTR7

— UNICEF (@UNICEF) July 23, 2018