वर्ल्ड कप विजेता टीम के लिए इनाम का ऐलान कर ट्रोल हुई BCCI, लोगों ने पूछा- कम हों पैसे तो हम दे दें चंदा?

न्यूजीलैंड के बे ओवल मैदान में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर भारत चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। इस मैच में भारत की ओर से मनजोत कालरा ने 102 रनों की शानदार पारी खेलते हुए नाबाद शतक लगाया। मनजोत के अलावा इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने भी अपना जलवा दिखाया। गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को 216 रन पर ही समेट दिया। भारत ने रिकॉर्ड चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। मनजोत को उनके शानदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इस टूर्नामेंट में शुभमन गिल को उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। शुभमन ने इस टूर्नमेंट में कुल 5 पारियां खेलीं, जिनमें उन्होंने एक शतक समेत 3 फिफ्टी बनाईं। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश की है। बीसीसीआई ने अंडर-19 के कोच राहुल द्रविड़ को 50 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। इनामों के इस ऐलान के बाद से बीसीसीआई सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि इतना गरीब कब से हो गया बीसीसीआई। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर बीसीसीआई के पास पैसों की कमी हो तो हम लोग चंदा दे दें क्या?

बीसीसीआई ने ट्वीट कर विश्वकप विजेता टीम पर इनामों का ऐलान किया था। इस ट्वीट में बीसीसीआई ने बताया कि टीम को, टीम के कोच को और सपोर्टिंग स्टाफ को कितने रुपए इनाम में दिये जाएंगे।

BCCI announces prize money for victorious India U19 team. Mr Rahul Dravid, Head Coach India U19 – INR 50 lakhs Members of India U19 team – INR 30 lakhs each Members of the Support Staff, India U19 – INR 20 lakhs each — BCCI (@BCCI) February 3, 2018

खिलाड़ियों को 30-30 लाख और कोच राहुल द्रविड़ को 50 लाख रुपए देने पर लोगों ने बीसीसीआई को ट्रोल करते हुए लिखा कि सिर्फ 6 छक्के मारने के लिए युवराज सिंह को करोड़ रुए दिये गए थे और विश्व कप जिताने वाली टीम को इतने कम पैसे मिले। एक ने लिखा कि इन खिलाड़ियों से बुरा खेलनेवाले खिलाड़ियों को भी आईपीएल में चार गुना पैसा मिल रहा है। एक ने कहा कि कम से कम एक करोड़ रुपये हर खिलाड़ी को दिया जाना चाहिए। किसी-किसी ने इनामी राशि को पांच करोड़ रुपये भी करने की सलाह दी। राहुल द्रविड़ को मिल रहे पैसे को भी लोगों ने कम माना।

50 lakh??? BC jhandu players in IPL get 4 times than this. — Aswani Sharma (@aswani100) February 3, 2018

Mr Rahul Dravid, Head Coach India U19 – why not 1CR — Immy (@Dm_Immy) February 3, 2018

Double the prize money man a crore for six sixes for yuvi in 2007 WC — Srikumar Baggri (@srikumarbaggri) February 3, 2018

Everybody criticized the move of 20 lakhs , so you added 10 more ! Can't realise on your own , how dumb are you ! — sharad sidana (@siddsharad) February 3, 2018

Wow, only 50 lakhs? @BCCI when did u become so poor :@ — Saketh Rasakatla (@saketh_rascala) February 3, 2018