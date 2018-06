करोड़ों लोगों ने देखा इन अंकल जी का डांस, अब दूसरा-तीसरा VIDEO भी आया सामने

सोशल मीडिया पर एक अंकल जी इस वक्त सुपरस्टार बने हुए हैं। कारण- उनका झमाझम डांस हैं। अंकल की जिंदादिली और लटके-झटके इतने कमाल कि दो दिन में वह सेसेंशन बन गए। फेसबुक, वॉट्सऐप व टि्वटर सरीखे मंचों पर करोड़ों लोग ने उनके ठुमकों को जमकर पसंद किया। ऐसे में गुरुवार (31 मई) को अंकल के डांस का दूसरा और तीसरा पार्ट भी सामने आ गया। लोग इन्हें भी देखकर खिलखिला रहे हैं और तेजी से सोशल साइट्स पर शेयर कर रहे हैं।

इन अंकल जी का सबसे पहला वीडियो 30 मई को वायरल हुआ था। वह क्लिप एक मिनट 36 सेकेंड्स की थी, जिसमें वह आंटी के साथ स्टेज पर थे। वीडियो की शुरुआत के साथ बैकग्राउंड में फिल्म खुदगर्ज का गाना बजता है। ‘आप के आ जाने से’ गीत पर अंकल थिरकने लगते हैं। आंटी को देख उनके डांस स्टेप्स में अचानक एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। गाने पर अंकल हू-ब-हू गोविंदा की तरह डांस कर रहे थे। उनकी यह क्लिपिंग किसी शादी या अन्य कार्यक्रम की मालूम पड़ती है।

गुरुवार तक इस क्लिप को करोड़ों लोगों ने देखा, जिसके बाद इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी वायरल होने लगा। इन दोनों क्लिप्स में अंकल जी ‘चढ़ती जवानी, तेरी चाल मस्तानी’ गीत पर मटक रहे थे। यह गीत मूलरूप से मो. रफी और लता मंगेश्कर की आवाज में थे। दूसरी क्लिप 45 सेकेंड्स की थी, जबकि तीसरी क्लिप में वह आंटी के साथ एक मिनट 15 सेकेंड तक डांस करते नजर आए।

