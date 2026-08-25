Rat Bites Passenger Nose in Una-Indore Express: चलती ट्रेन के एसी कोच में चूहे ने एक यात्री की नाक काट ली। इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से मध्यप्रदेश के इंदौर आ रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार एक यात्री ने रेलवे से शिकायत की है कि एसी डिब्बे में सफर के दौरान चूहे ने उसकी नाक पर काट लिया।

रेलवे के एक अधिकारी ने पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने मीडिया को बताया कि एक यात्री ने ‘एक्स’ के जरिये रेलवे से शिकायत की है कि ऊना हिमाचल-इंदौर एक्सप्रेस (19308) के एसी डिब्बे में 22 अगस्त को यात्रा के दौरान चूहे ने उसकी नाक पर काट लिया।

ऊना से इंदौर आ रही थी ट्रेन

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने आगे बताया कि यात्री के साथ यह कथित घटना उस समय हुई, जब ऊना से इंदौर आ रही ट्रेन आगरा रेल मंडल के तहत आने वाले क्षेत्र से गुजर रही थी। कुमार ने बताया,”यात्री को रेलवे ने प्राथमिक उपचार मुहैया कराया था।” उन्होंने यह भी कहा कि यात्री ट्रेन को इंदौर से ऊना के लिए रवाना करने से पहले तय प्रक्रिया के तहत इसमें चूहों से बचाव के उपाय किए गए थे।

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कुमार ने कहा,”हो सकता है कि रास्ते में किसी कोच का दरवाजा खुला रह जाने के कारण चूहा ट्रेन में घुस गया हो।” इस पर लोगों का कहना है कि यात्री चलती ट्रेन के एसी कोच में भी सुरक्षित नहीं है। वहीं कई का कहना है कि यात्री को पता कैसे नहीं चला। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…