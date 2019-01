यदि आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें टीवी शो देखना काफी पसंद है, तो आपके लिए एक खुशी की खबर है। यूके, आयरलैंड और इटली स्थित टीवी कंपनी एक साल तक पसंदीदा शो देखने के लिए करीब 32 लाख रुपये दे रही है। इस कंपनी का नाम नाऊ टीवी (NOW TV) है। नाऊ टीवी को एक ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्ति की तलाश में है, जो यह काम कर सके। द इंडिपेंडेंट के अनुसार, कंपनी पैसे के अलावा उस व्यक्ति को नाऊ टीवी स्मार्ट स्टिक तथा नाऊ टीवी के 12 महीनों का पास भी दे रही है। हालांकि, यह ऑफर यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले लोगों के लिए ही हैं। साइट पर लिस्टेड शो में द हैंडमेड्स टेल, बिग लिटिल लाइज, ट्रू डिटेक्टिव, बैंड ऑफ ब्रदर्स, द वॉकिंग डेड, द सोप्रानोस आदि शामिल हैं।

नाऊ टीवी के मार्केटिंग डॉयरेक्टर ईम्मा क्वारटली ने लैडबिबल को बताया कि कैसे उन्होंने इस तरह का ऑफर पेश किया। उन्होंने कहा, “हमारे रिसर्च में यह पता चला कि ब्रिटेन के सात लोगों में से एक ने अपनी छुट्टी टेलिविजन देखने में बिताई और 40 प्रतिशत कहते हैं कि टीवी उन्हें आराम करने में मदद करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि विंटर के दिनों में वे अपनी रजाई में घुसकर आराम करते हुए टीवी देखें।”

