फिल्म अभिनेता उदय चोपड़ा ने देश में मारिजुआना (गांजा) को कानूनी तौर पर वैध करने की बात कही है। उदय चोपड़ा ने अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी कुछ कहा जा रहा है। दरअसल गुरुवार को उदय चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए कहा था कि “मुझे लगता है कि भारत में मारिजुआना को लीगल कर देना चाहिए। पहला तो, यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दूसरा इसे कानूनी तौर पर वैध करने और इस पर टैक्स लगाने से देश को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही इससे जुड़े आपराधिक तत्वों को भी खत्म किया जा सकेगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मारिजुआना सेहत के लिए काफी फायदेमेंद है।”

अब उदय चोपड़ा के इस ट्वीट पर बाकायदा मुंबई पुलिस ने जवाबी ट्वीट किया है और उदय चोपड़ा को समझदारी का परिचय देने की नसीहत दे डाली। मुंबई पुलिस ने उदय चोपड़ा के ट्वीट पर रिप्लाई ट्वीट करते हुए लिखा कि “सर, भारत का नागरिक होने के नाते, आपको ये आजादी है कि आप अपने विचार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा करें। लेकिन ध्यान रखें कि अभी तक गांजे का इस्तेमाल करना, उसे अपने पास रखना और गांजे के साथ सफर करना नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोथ्रोपिक सब्सटांस एक्ट, 1985 के तहत गंभीर अपराध है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से इन बातों का प्रचार करने की अपील भी की।”

I feel India should legalize marijuana. Firstly, It’s part of our culture. Secondly, I think if legalized and taxed it can be a huge revenue source. Not to mention it will remove the criminal element associated with it. Plus and most importantly it has a lot of medical benefits! — Uday Chopra (@udaychopra) September 13, 2018

वहीं मुंबई पुलिस के इस जवाब पर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छा गया। कुछ लोगों ने उदय चोपड़ा को मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए जवाब की खूब तारीफ की और इसकी तुलना धूम फिल्म से कर डाली। जिसमें उदय चोपड़ा का किरदार अली गलत काम करता है तो अभिषेक बच्चन का किरदार एसीपी जय उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी देखने को मिला, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मजे लिए।

Sir,as citizen of India,you are privileged to express your view on a public platform. Be mindful,as of now, consumption, possession and transportation of marijuana, invites harsh punishment as per provisions of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act,1985. Spread the Word https://t.co/YlT3kuCdA2 — Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 15, 2018

When Mumbai police becomes ACP Jay Dixit #DhoomOnTwitter https://t.co/Dj4rJNXn0N — Trishla (@PintSizedLady) September 15, 2018

Rightly said @MumbaiPolice. We need to understand that propagating such thoughts is wrong. We have a whole generation who will be eaten up by legalisation of such a policy. We need to instead spread awareness around harmful effects of drugs.Say NO TO Drugs https://t.co/7Hc1DjKe5l — VINOD KAMBLI (@vinodkambli349) September 15, 2018

Thank you Mumbai police for the sensitivity towards substance abuse. Need to protect our youth. — Nuts forever (@NISHANTALIVE) September 15, 2018

