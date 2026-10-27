क्या आपने कभी सोने की सड़कों पर चलने की कल्पना की है? संयुक्त अरब अमीरात (UAE) इस कल्पना को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहा है। यूएई में साल 2026 के अंत तक दुनिया का पहला ’24K गोल्ड वॉकवे’ खुलने जा रहा है, जहां सड़क पर 24 कैरेट सोना बिछाया जा रहा है। लक्जरी और आधुनिक वास्तुकला के लिए मशहूर इस देश का यह अनोखा प्रोजेक्ट न केवल पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक अद्भुत नमूना पेश करेगा।

दुबई अपनी भव्य इमारतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और सोने के कारोबार के लिए दुनियाभर में मशहूर है। सोने से संपन्न ये देश अब दुनिया का पहला 24 कैरेट सोने का वॉकवे बनाने की तैयारी में जुटा है। इस सुनहरी रास्ते पर लोग पैदल चलेंगे। माना जा रहा है कि इसे 2026 के अंत तक आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।

कहां बनाया जाएगा ये वॉकवे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वॉकवे दुबई के गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा जो सोने और आभूषणों के कारोबार के लिए मशहूर है। इस वॉकवे बनाने का खास मकसद आने वाले पर्यटकों को एक खास अहसास दिलाना है साथ ही दुबई की अंतरराष्ट्रीय गोल्ड एवं ज्वेलरी मार्केट में पहचान को और मजबूत करना है।

कब खुलेगा दुबई का गोल्ड वॉकवे?

गल्फ टुडे की 25 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ये वॉक वे अगले दो महीनों के अंदर यानी दिसंबर तक खुलने के आसार है। दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के कमर्शियल सेक्टर के सीनियर डायरेक्टर राशिद अल हरमूदी ने जानकारी देकर बताया कि इस परियोजना के जरिए आने वाले पर्यटकों को सोने पर चलने का खास अहसास कराना है। हालांकि वॉकवे कितना लंबा होगा, इसकी निर्माण लागत और इसमें इस्तेमाल होने वाला सोने की कितना खपत होगी इसकी जानकारी नहीं दी गई। गोल्ड वॉकवे बनाने का खास मकसद इस क्षेत्र में पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ाना है।

क्या पूरी सड़क सोने से बनेगी?

गल्फ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल उपलब्ध जानकारी में इसे 24 कैरेट सोने से बना वॉकवे बताया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें सोने का इस्तेमाल किस तकनीक से किया जाएगा, इसकी लंबाई कितनी होगी और कुल कितना सोना लगेगा।

दुबई में तेजी से बढ़ रहा सोने का कारोबार

रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की शुरुआत से दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में कारोबार का तेजी से विस्तार हुआ है। यहां थोक सोना कारोबार कार्यालयों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये जगह सोने, आभूषणों, कीमती पत्थरों और लग्जरी घड़ियों की नई दुकानों के लिए मशहूर है। गोल्ड डिस्ट्रिक्ट अपने कार्यालयों और रिटेल स्पेस का भी विस्तार कर रहा है, ताकि अधिक कंपनियां यहां अपना कारोबार बढ़ा सकें। दुबई में सोने से बनी अनोखी कलाकृतियां और आभूषण हमेशा से ही लोगों का ध्यान खींचते रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। गोल्ड वॉकवे की लंबाई, निर्माण लागत, सोने की मात्रा और उद्घाटन की तारीख से जुड़ी आधिकारिक जानकारी की पुष्टि होना बाकी है।