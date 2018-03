केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के फेसबुक को भारत की चुनावी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी करने की सूरत में अंजाम भुगतने की चेतावनी देने के बाद बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों से इसका खूब इस्तेमाल करने को कहा गया। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार लिज मैथ्यू ने अखबार में छपी एक खबर को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खबर में कहा गया है कि केंद्रीय कानून मंत्री ने भले ही फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को देश की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने पर समन भेजने की बात कही हो, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी चाहती है कि उसके सांसद सरकार और उसकी पहल के बारे में अच्छी बातें फैलाने के लिए फेसबुक अकाउंट का इस्तेमाल करें। शुक्रवार (23 मार्च) को बीजेपी मुख्यालय पर हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों को सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक की अहमियत के बारे में बताया गया जिसके जरिये वे अपनी पहुंच से परे जाकर कार्यक्रम और चुनावी कैंपेन कर सकते हैं। बैठक में पता चला कि बीजेपी के केवल 229 सांसद ही फेसबुक का असरदार तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। 43 सांसदों के पास फेसबुक अकाउंट ही नहीं हैं और 77 के फेसबुक अकाउंट वेरीफाइड नहीं हैं।

Two days after IT minister’s warning to FB CEO, this is what happened in @BJP4India parliamentary party meeting ! pic.twitter.com/sMUE6OMz1y

— Liz Mathew (@MathewLiz) March 24, 2018