शनिवार (21 अप्रैल) को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का साथ छोड़ा तो ट्विटर यूजर्स अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के मजे लेने लगे। कलाकार और बीजेपी सांसद परेश रावल की प्रोफाइल फोटो लगी और उन्हीं के नाम से बनाई गई एक प्रोफाइल वाले यूजर ने सिन्हा को लेकर एक ट्वीट किया, जो वायरल हो गया। यूजर ने ट्वीट में लिखा- ”बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी को छोड़ दिया पार्टी की किसी भी प्रकार की राजनीति से ‘संन्यास’ ले लिया। अब सबकी निगाहें शत्रुघ्न सिन्हा जी के ऊपर हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।” इसके बाद यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं की लंबी फेहरिस्त तैयार हो गई। अशोक चंदवास्कर नाम के यूजर ने लिखा- ”अगर राहुल जी शत्रु जी से उन्हें बिहार का अगला कांग्रेस का सीएम बनाने का वादा करेंगे तो वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे।”

BJP leader Yashwant Sinha officially quits BJP & took 'sanyas' from any kind of party politics.. Now all eyes on Shatrugan Sinha ji.. Request to all you ppl to say few words to encourage @ShatruganSinha ji to do the right thing. — Paresh Rawal fn (@Babu_Bhaiyaa) April 21, 2018

एक यूजर ने लिखा- ”या तो इंतजार करें या थककर रिटायर हो जाएं! बीजेपी आलोचकों को भी विक्टिम कार्ड खेलने का मौका नहीं देती है!” वीरेंद्र शर्मा नाम के यूजर ने लपेटे में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को भी ले लिया। यूजर ने लिखा- ”सोनाक्षी बॉलीवुड पर बोझ हैं, कोई उन्हें नहीं देख रहा है और उनके पिता शत्रु जी बीजेपी पर, उन्हें बीजेपी नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है।”

एक यूजर ने लिखा- ”यह वह सबसे अच्छी सेवा है जो यशवंत जी देश और बीजेपी के लिए कर सकते हैं। यशवंत जी को कुछ शर्म है इसलिए पार्टी छोड़ी लेकिन मुझे संदेह कि बड़बोला सिन्हा के पास कुछ बचा है।” जगदीश गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा- ”आप अपने मित्र यशवंत सिन्हा की तरह बीजेपी और राजनीति को कब छोड़ने जा रहे हैं? कृपया छोड़ दें। यह आपके द्वारा बीजेपी और पूरे देश को दिया गया महान उपहार होगा। मिस्टर सिन्हा अब छोड़ो भी। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं।”

If Rahulji promise Shatruji of making next Congress CM of Bihar ,he will quit BJP and join Congress. — ashok chandwaskar (@ac_chandwaskar) April 21, 2018

Either wait Or Get tired and retired !

BJP never gives any chance to criritics to play Victim card. ! — India First (@KetanPatel51) April 21, 2018

Sonakshi burden of Bollywood no one watching her and his father satruji burden in bjp no one knows him as a bjp leader — Virender Sharma (@Virende93060359) April 21, 2018

This is the best service Yashwant ji could do for nation & BJP. Yashwant Ji had some shame hence left but I doubt Badbola Sinha has any. — VJ (@v_jai_ho) April 21, 2018

Hell Mr. Shatru @ShatruganSinha , when are u going to quit BJP and from politics like ur buddie Yashwant Sinha? Please quit. It will b a great gift by you to BJP and entire nation. Come on Mr Sinha. We hav grt expectations from u. — JAGDISH GUPTA (@JAGDISHGUPTA5) April 21, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App