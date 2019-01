पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर फिल्म बनने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बायोपिक बनने जा रही है। अभिनेता विवेक ऑबेरॉय पीएम मोदी की भूमिका में होंगे। सोमवार (7 जनवरी) को फिल्म का पोस्टर जारी किया गया लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजे भी ले रहे हैं। केएस सिंह नाम के यूजर ने पीएम मोदी की फिल्म अभिनेता सलमान खान संग पतंग उड़ाने वाली तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ”मैं इस सीन को फिल्म में देखना चाहता हूं बस।” कृष्णा नाम के शख्स ने पीएम मोदी जैसे दिखने वाले एक शख्स की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ”मोदी जैसी नाक वाला यह आदमी मेकअप लेकर विवेक ओबेरॉय से ज्यादा उनके जैसा दिखेगा।” एक यूजर ने लिखा, ”विवेक ओबेरॉय अपनी आने वाली फिल्म में नरेंद्र मोदी का रोल करने वाले हैं और अब भी नापसंद करने वाले कहेंगे कि मोदीजी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे हैं।”

बता दें कि पीएम मोदी पर बनने वाली फिल्म को मैरी कॉम और सरबजीत जैसी बायोपिक बनाने वाले निर्देशक ओमंग कुमार डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का पोस्टर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दक्षिण मुंबई के गारवेयर क्लब हाउस में जारी किया था। फिल्म को विवेक ओबेरॉय के पिता सुरेश ओबेरॉय और संदीप सिंह प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज होने की तारीख को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं आम चुनाव के वक्त फिल्म आ सकती है। सूत्रों से पता चल रहा है कि विवेक ओबेरॉय पीएम मोदी की भूमिका में ढलने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि 2019 वर्ष राजनीतिक हस्तियों पर बनने वाली फिल्मों को लेकर खासा चर्चित है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के अलावा बाला साहब ठाकरे पर भी फिल्म आ रही है।

बाला साहब की भूमिका में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। बाला साहब और मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म के ट्रेलर भी आ चुके हैं और खूब देखे जा रहे हैं। मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ को लेकर कांग्रेस के खेमे में नाराजगी देखी जा रही है। फिल्म पूर्व पीएम मनमोहन के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर आधारित है। फिल्म में भी संजय बारू की भूमिका डाली गई है। संजय बारू की भूमिका में अभिनेता अक्षय खन्ना नजर आ रहे हैं और मनमोहन सिंह की भूमिका दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने निभाई है।

Vivek Oberoi to play the role of Narendra Modi in the (biopic) film titled #PMNarendraModi I want this scene in the film. That’s all pic.twitter.com/w5vL7ieWBM — KS Singh (@Krrips24) January 7, 2019

This man looks more like Modi, than Vivek Oberoi with that prosthetic nose and all the make up. pic.twitter.com/rGfCrwJf5w — Krishna (@Atheist_Krishna) January 7, 2019

Vivek Oberoi is all set to play Narendra Modi in his upcoming film. And still haters will say that Modiji is not providing jobs to unemployed. — Supariman™ (@SupariMan_) January 4, 2019

