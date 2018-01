पत्रकार ने कहा- गिर रहा नरेंद्र मोदी और बीजेपी का ग्राफ, लोगों ने मारे ताने

एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर कई सर्वे कराकर यह बताया गया है कि उन्हें काफी संख्या में लोग पसंद करते हैं। वहीं एक पत्रकार ने पीएम मोदी और बीजेपी का ग्राफ घटने की बात क्या कह दी कि ट्विटर यूजर्स ने पत्रकार को ट्रोल करना शुरु कर दिया। पत्रकार निखिल वागले ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “मैं हर हफ्ते कम से कम दो सभाओं को संबोधित कर रहा हूं और आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक मौसम में तेजी से बदलाव आ रहा है। मोदी और बीजेपी का ग्राफ निश्चित रूप से घट रहा है।”

वागले के इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उन्हें ताने मार रहे हैं। एक ने लिखा “यह जानकर अच्छा लगा कि आपके सपने अभी भी गीले हैं।” एक ने लिखा “शीशे के सामने खड़े होकर संबोधित करते हैं।” एक ने लिखा “वागले की दुनिया।” एक ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा “मैं यह अच्छे से जानता हूं कि तुम बेरोजगार और पिदी की तरह सेवा करने का पर्याप्त समय है, हां एनसीपी के लिए स्थानीय तौर पर भी, आपको शुभकामनाएं सर जी।” एक ने लिखा “मैं मोदी समर्थक नहीं हूं लेकिन आश्चर्य होता है कि आप कितने पक्षपाती हैं और आप खुद को एक पत्रकार कहते हैं। इस तरह का पक्षपात अव्यवहारणीय है।”

I am addressing at least 2 gatherings per week and can definitely tell you, the political climate in Maharashtra rapidly changing. Modi and BJP’s graph certainly declining.

Good to know that you still have wet dreams.

So you openly campaigning for your political paymasters? Journalistchya dhong sampla?

I am not pro-Modi, but wonder how biased you are and how you call yourself a journalist? Such partiality is unexplainable!

Rather you should gather & galvanise 4 ( who is stopping you just for 2 ) gatherings on a daily basis ( instead of weekly ).

I know for sure as you are jobless dear & ample of time to serve pidi likeoh yes locally for NCP too.Best of wishes Sir G.

— Shrikant Alat (@shrikantalat) January 26, 2018