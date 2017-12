साउथ अफ्रीका में अनुष्का संग शॉपिंग पर गए विराट कोहली, लोगों ने जमकर लिए मजे

भारतीय क्रिकेट टीम इस महीने साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले टेस्ट, वनडे और टी20 मैंचों के लिए केप टाउन पहुंच चुकी है। केप टाउन पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही भारतीय कप्तान विराट कोहली अपनी पत्नी बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा के साथ शॉपिंग करते हुए दिखाई दिए। शुक्रवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। विराट अपने खेल में व्यस्त हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने अनुष्का के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा समय शॉपिंग के लिए निकाल लिया। विराट और अनुष्का की केपटाउन में शॉपिंग करते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वे एक दुकान के बाहर खड़े हैं जिसके सामान पर 50 प्रतिशत सेल चल रहा है।

इस तस्वीर को लेकर ट्विटर यूजर्स विराट और अनुष्का का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। विराट और अनुष्का की एक फोटो शेयर करते हुए एक यूजर ने कैप्शन दिया “विराट- अभी शादी का खर्चा चुका रहा हूं और तू सेल में शॉपिंग कर रही है। अनुष्का- 2 बैग आगे से उठा लेना।” एक ने लिखा “विराट- देखो अनुष्का मैं 50 प्रतिशत वाला नहीं हूं, 100 प्रतिशत वाला हूं।” एक ने लिखा “विराट कोहली वेडिंग प्लानर द्वारा दिए गए बिल को देखते हुए, अनुष्का- बेबी शॉपिंग पर चलें। विराट- मैं जानता हूं एक सही जगह।” एक ने लिखा “विराट ने अनुष्का से कहा- अब इतने रिसेप्शन पर खर्चा करने के बाद सेल में ही शॉपिंग करनी पड़ेगी डार्लिंग।”

