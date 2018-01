यूजर ने टाटा स्काई से की अरनब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी की शिकायत, कहा- उसकी आवाज़ चुभती है..एक्शन लो

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक शख्स ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अरनब गोस्वामी की शिकायत डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर टाटा स्काइ से की है। इस शख्स ने टाटा स्काइ से कहा है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें नहीं तो मैं अपना कनेक्शन कटवा दूंगा। टाटा स्काइ के साथ इस शख्स की ये बातचीत सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। दरअसल हुआ ये कि अमित शाह नाम के इस ट्विटर यूजर ने टाटा स्काई को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। अपने इस ट्वीट में यूजर ने लिखा – जब भी मैं एक खास चैनल देखता हूं उसमें काफी शोर सुनाई देता है, कृपया मेरी मदद करें। इस ट्वीट के तुरंत बाद इस यूजर ने एक और ट्वीट किया और लिखा- पहले मुझे लगता था कि ये समस्या सिर्फ मेरे साथ है, लेकिन मेरे पड़ोसी भी इसी समस्या के पीड़ित हैं।

Hey @TataSky there is a loud disturbing noise while watching a particular channel.. Please help — Amit Shah (@amitshaah_) January 9, 2018

First I thought it was problem with my TV but my neighbour also facing same problem. — Amit Shah (@amitshaah_) January 9, 2018

अमित शाह नाम के इस यूजर के ट्वीट पर टाटा स्काइ ने संज्ञान लिया। टाटा स्काइ ने जवाबी ट्वीट करते हुए लिखा – अमित, हम लोग यहां आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। कृपया आप हमें अपना सब्सक्राइबर आईडी दीजिए ताकि हम आपकी समस्या सुलझा सकें।

Hi Amit, we are here to assist you. Kindly DM us your RMN/Sub ID so that we can assist you further ^Neil https://t.co/0kbrYAS0cC — Tata Sky (@TataSky) January 9, 2018

टाटा स्काइ के इस ट्वीट पर अमित शाह ने लिखा – ये रिपब्लिक टीवी है, मैं जब भी इस चैनल को देखता हूं मुझे तेज परेशान करने वाला हल्ला सुनाई देता है। ये हल्ला मेरे कानों पर असर डाल रहा है, कृपया एक्शन लें वर्ना मैं आपकी सर्विस डिसकनेक्ट कर दूंगा।

It's @republic channel whenever I watch that channel there is a loud disturbing noise it affects my ears please take action or I will disconnect your service. — Amit Shah (@amitshaah_) January 9, 2018

इस यूजर की शिकायत पर टाटा स्काइ की तरफ से आगे तो कोई जवाब नहीं आया लेकिन इन दोनों की बातचीत ट्विटर पर वायरल हो रही है।