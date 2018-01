कुमार विश्वास ने डाली स्टायलिश फोटो, लोग बोले- एकदम शाहरुख खान लग रहे हो

आम आदमी पार्टी के नेता और मशहूर हिंदी कवि कुमार विश्वास की एक तस्वीर पर लोग उनकी तुलना शाहरुख खान से कर रहे हैं। दरअसल कुमार विश्वास की जिस तस्वीर पर लोग मजे ले रहे हैं वो खुद कुमार विश्वास ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट की है। तस्वीर के बारे में कुमार विश्वास ने लिखा है कि यह उत्तराखंड के ऋषिकेश की है। कुमार विश्वास किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने ऋषिकेश पहुंचे हैं। कुमार ने तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि, ‘मैं ऋषिकेश में हूं, यहां बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। मेरे गले में दर्द है और साथ ही पूरा शरीर भी दर्द कर रहा है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन।’ इस ट्वीट के साथ जिस तस्वीर को कुमार विश्वास ने पोस्ट की है उसमें वह नीले रंग का चश्मा लगाए हुए हैं और बाल भी कुछ अलग अंदाज में दिख रहे हैं।

Windy Rishikesh

Bad throat,body ache but.. “The Show Must Go On” pic.twitter.com/qI8fmPIuUf

— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) January 27, 2018