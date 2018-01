कांग्रेस के बागी नेता ने बायकॉट का आरोप लगाया तो भड़के राजदीप सरदेसाई, बोले- मुझे किसी का फोन नहीं आया

कांग्रेस में राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को लेकर पार्टी से बगावत करने वाले शहजाद पूनावाला के एक आरोप पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई भड़क गए। उन्होंने शहजाद के लगाए आरोपों को खारिज करते हुए कह दिया कि वह गलत बोल रहे हैं। उनके पास किसी कांग्रेसी नेता का कोई फोन नहीं आया, जिसमें कहा गया हो कि शहजाद को टीवी डिबेट में न बुलाया जाए। दरअसल इंडिया टुडे अंग्रेजी के ट्विटर हैंडल पर एक खबर शेयर हुई थी, जिसकी हेडिंग में लिखा था कि-जिग्नेश मेवानी ने मोदी पर जोरदार हमला बोला। इसे रिट्वीट करते हुए राजदीप सरदेसाई ने कहा- ‘‘ जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, वैसा कुछ नहीं है। जिग्नेश मेवानी ने मोदी पर कोई जोरदार हमला नहीं बोला, न ही कोई हेट स्पीच दी। मेवानी ने सिर्फ विचार व्यक्ति किए। बिना देशद्रोही का तमगा दिए, देश के हर नौजवान की तरह उन्हें भी सुनना चाहिए’

Sorry, no one has called me not to call you on tv. you were, in fact, on my show on the day Rahul Gandhi became Cong president. I also see that channels you publicly despised till other day now have you as a regular guest. You have right to be heard too!

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) January 10, 2018