7 मिनट के कार्यक्रम पर केजरीवाल ने फूंके 1.85 लाख, ट्विटर यूजर्स ने ली मौज

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के शपथग्रहण समारोह में शामिल नेताओं ने कुमार स्वामी से ज्यादा इसे सेलिब्रेट किया। सात मिनट के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा 42 टॉप नेताओं को बुलाया गया था। इन सबके उपर 23 और 24 मई को दो फाइव स्टार होटल ताज वेस्ट इंड और संगरीला में रहने और और खाने पर 37,53,536 खर्च किए गए। साथ ही 23 मई को विधान सभा बैंक्वेट हॉल में बुफे पर 4,35,001 खर्च किए थे। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो घंटे में करीब 80 हजार खर्च कर दिए।

कार्यक्रम में शामिल होने गए अरविंद केजरीवाल फाइव स्टार होटल ताज वेस्ट इंड में 23 मई को सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर चेक इन किए और अगले दिन सुबह 5 बजकर 34 मिनट पर वहां से निकल गए। इस दौरान उनके उपर कुल 1.85 लाख रुपये खर्च हुए। इनमें 71025 रूम में खाने के और 5000 बेवरेज के लिए आए। अब ट्वीटर यूजर्स इस पर मौज ले रहे हैं। ट्वीटर पर केजरीवाल ट्रेंड करने लगे।किसी ने कहा कि ये आदमी इतने महंगे होटल में रह सकते हैं और लाखों रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन 500 के जूते नहीं खरीद सकते। किसी ने कहा कि मैंने आज तक इनका शर्मनाक आदमी नहीं देखा। दिल्ली में भूख की वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई और ये दो घंटे में 1.85 लाख की जूस/शराब पी गए। यहा क्या मजाक है?

I have never seen such a shameless man ever in my life. While 3 children died of hunger in Delhi. This man kejriwal drinking juices/liquor of 1.85 lacs in just 2 hours. What a joke is this? #sick #DarubaazKejri pic.twitter.com/KZRIy5Jy6B — Shruti (@shruttitandon) August 9, 2018

After a massive outburst over #DaruBaazkejri on Twitter, Aam Aadmi Party called an emergency press conference to address the allegations over their supreme commander. Here are the salient points.#TSDComics pic.twitter.com/XDMWACCAdg — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) August 9, 2018

This self proclaimed Aam Aadmi… who couldn’t afford formal shoes to attend a celebration to honour the nation… spends 80k taxpayers money on alcohol in 2hrs.

Nation has reasons to feel insulted..#DarubaazKejri pic.twitter.com/UK3ZkRlCC1 — parmarsap (@parmarsap) August 9, 2018

एक महिला यूजर ने लिखा कि, “ये तथाकथित आम आदमी हैं, जो राष्ट्र को सम्मान देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान एक जूता अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन देश के करदाताओं का 80 हजार रूपया दो घंटे में अलकोहल पर खर्च कर देते हैं।” वहीं, एक अन्य ने तंज किया कि, थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है।

