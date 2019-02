फेमिनिज्म इन इंडिया (एफआईआई) नाम की नारीवादी वेबसाइट ने हिजाब को नारीवाद का प्रतीक बताया। शुक्रवार (एक फरवरी, 2019) को सोशल मीडिया पर विश्व हिजाब दिवस की बधाई देते हुए पोस्ट किया और लिखा कि जो चीज (हिजाब) अजीब अजीब लगती है, उससे घृणा न करें। पोस्ट में अपलोड की गई तस्वीर में एक महिला को हिजाब पहने हुए दिखाया गया था।

फिर क्या था, यूजर्स ने इसी को लेकर एफआईआई की तीखी टिप्पणियों के जरिए धुलाई कर दी। लोग बोले, “ईरान में जो महिलाएं इसका विरोध कर रही है, आप उन्हें ये बात बताइए। अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं रहा कि नारीवाद महज मजाक बन कर रह गया है। आप जैसे बेवकूफों को इसके लिए शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए।”

बता दें कि एक फरवरी को दुनिया भर में विश्व हिजाब दिवस मनाया जाता है। साल 2013 में इसका आयोजन हिजाब को लेकर चले आ रहे विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों को धूमिल करने के लिए शुरू हुआ था। विश्व भर में इस दिन सभी धर्मों की महिलाओं को एक दिन के लिए हिजाब पहनने के लिए न्यौता भेजा जाता है, ताकि वे इस बाबत एकजुटता दिखा सकें। एफआईआई ने शुक्रवार को यह ट्वीट किया था-

बांग्लादेशी लेखिका तसलीमा नसरीन ने कहा था, “विश्व हिजाब दिवस पर और क्या देखने को मिलेगा? विश्व बुर्का दिवस, विश्व घरेलू हिंसा दिवस और विश्व गैंगरेप दिवस?” दिलीप पंचोली नाम के यूजर ने ट्वीट किया- साड़ी दकियानूसी पहनावा है, जबकि ‘हिजाब इज फेमिनिज्म’ में तस्वीर खिंचाने के बाद महिलाओं को अक्सर ध्यान रखना पड़ता है कि वह कौन से नंबर पर खड़ी थी। लोगों ने वेबसाइट को ऐसे किया ट्रोलः

An elderly woman in Iran joining the protest against forced hijab.

She has difficulty walking. But that doesn't stop her from showing her support.#NoHijabDay #FreeFromHijab #WorldHijabDay pic.twitter.com/abEyFYLQmp

— Armin Navabi (@ArminNavabi) February 1, 2019