PETA के मर्दानगी वाले ऐड पर मचा बवाल, ट्विटर पर खूब पड़ी लताड़

जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) का विज्ञापन अक्सर विवादित होता है, जो आम लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। कभी बड़ी अभिनेत्रियां जानवरों को बचाने की मुहिम के तहत शरीर से खून निकलते दिखाती हैं तो कभी उन जानवरों की तरह खुद को पिंजड़े में कैद दिखाती हैं। इस बार पेटा ने जानवरों के संरक्षण के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि शाकाहारी खाना खाने से पुरुषों की मर्दानगी बढ़ती है। इस विज्ञापन में दिखाया गया है कि जो लोग शाकाहारी खाना खाते हैं, उनकी मर्दानगी बढ़ जाती है। उनके शरीर के सेक्सुअल पार्ट का ज्यादा विकास होता है। पेटा ने अपने इस विज्ञापन का हेडिंग दिया है, “पारंपरिक” मर्दानगी खत्म हो चुकी है। पुरुष यौन शक्ति का रहस्य वेजी (शाकाहारी खाना) है।” हालांकि, पेटा के इस विज्ञापन ने टि्वटर यूजर्स ने जमकर लताड़ लगाई।

एक यूजर ने कहा, “आप बीमार लोगों का समूह हैं। इस ग्रह पर लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और यहां आप खाने की वस्तु का अनादर कर रहे हैं। उसे बर्बाद कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से किसी गरीब भूखे बच्चे को खाना मिल सकता है।”

— Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) January 16, 2019