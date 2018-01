प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ को इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था से लेकर अन्य कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। इस इंटरव्यू के बाद से ही सोशल मीडिया पर चुटकुलों की बाढ़ सी आ गई है। ट्विटर यूजर्स का एक धड़ा पीएम मोदी और टाइम्स नाउ चैनल दोनों को ही ट्रोल कर रहा है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। वहीं कई लोग इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को लेकर ही चैनल को घेर रहे हैं। लोगों ने मजाक बनाते हुए ट्वीट किया कि इंटरव्यू में पीएम मोदी से बेहद की कठिन सवाल पूछे गए। इसके अलावा एक ट्विटर यूजर ने कहा कि पीएम मोदी को फिर से हिमालय चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए कुछ नहीं किया। वहीं बहुत से यूजर्स ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार का मजाक उड़ाया।

Questions:

2 Crore jobs

GST Failure

Demonetisation Failure Emperor: Everything is a success. .

Times Cow: People complain about failure.

Emperor: Complainers are not intelligent enough. Only accepters are,

Times Cow: Wah! Wah! Kya baat hai! #PMModiSpeaksToTimesNow — Dhrithi Manohar (@DhrithiManohar) January 21, 2018

#PMModiSpeaksToTimesNow Hope you’ve asked questions on the promises made: 15L in each account

2Cr Jobs every year

MSP to farmers

Lal Ankh to neighbors

Reduction in Gas, Diesel & Petrol pic.twitter.com/eZjFLaZTm8 — Desi PoliTicks (@DesiPoliticks) January 21, 2018

When Dhoni bats India says “Mahi maar raha hain” .

When Modi gives interview India says ” PM fek raha hain ”

Wanted to take credit of GST but as it failed now it has to be decision of everybody . Kya baat kya baat. #PMModiSpeaksToTimesNow — alok (@nomoremodi) January 21, 2018

Previous Govt

– Petrol: 60/-

– Diesel: 45/-

– LPG: 400/-

– MILK: 40/-

– Dal: 80/-

– Train Fare: 6/km My Govt:

– Petrol: 80/-

– Diesel: 60/-

– LPG: 800/-

– Milk: 52/-

– Dal: 200/-

– Train Fare: 9/km But inflation on paper is still LESS.#PMModiSpeaksToTimesNow pic.twitter.com/l1eOw1MrlT — Dr. Sania Maan (@DrSaniaMaan) January 21, 2018

#PMModiSpeaksToTimesNow Perhaps TimesNow Interviewers know in-advance on what to evaluate & what not during the interview pic.twitter.com/cL0j00M2mM — Desi PoliTicks (@DesiPoliticks) January 21, 2018

On May 16, 2014 –

Crude per barrel was $107.09

Petrol was ₹71.51

Diesel was ₹57.28 On January 20, 2018-

Crude per barrel is $68.25

Petrol is ₹71.70

Diesel is ₹62.44 #PMModiSpeaksToTimesNow pic.twitter.com/46IcNx1jXL — Priyanka Gandhi (@WithPGV) January 21, 2018

पीएम मोदी ने टाइम्स नाउ से पहले जी न्यूज़ को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने रोजगार के अवसर पैदा करने के सवाल के जवाब में कहा था कि अगर जी टीवी के सामने कोई व्यक्ति पकौड़ा बेच रहा है तो वह रोजगार कर रहा है या नहीं? मोदी की इस टिप्पणी को लेकर भी लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया और अभी भी मजाक बनाया जा रहा है। ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि अब टाइम्स नाउ और जी न्यूज के बाद पीएम को एनडीटीवी को इंटरव्यू देना चाहिए।

#PMModiSpeaksToTimesNow because here the student gets to select the questions. pic.twitter.com/mnGSeBWWdo — Dhrithi Manohar (@DhrithiManohar) January 21, 2018

I want to see him speaking to @ravishndtv #PMModiSpeaksToTimesNow — QueenBee (@vaidehisachin) January 21, 2018

बता दें कि टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत का उनका नारा राजनीतिक रूप से मुख्य विपक्षी दल को समाप्त करने का नहीं, बल्कि देश को कांग्रेस संस्कृति से छुटकारा दिलाने के लिए था। वहीं उन्होंने न्यापालिका संकट के मुद्दे पर कहा कि इस मामले से सरकार और राजनीतिक पार्टियों को दूर रहना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए देश के आर्थिक हालात, न्यायिक संकट और तीन तलाक समेत कई अहम मुद्दों पर बात की।

